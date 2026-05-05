Nemocnica v Nitre bude 8. mája v režime neodkladnej starostlivosti
Autor TASR
Nitra 5. mája (TASR) - Fakultná nemocnica Nitra bude v piatok 8. mája fungovať v režime neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Urgentný príjem, lôžkové oddelenia a pracoviská intenzívnej medicíny počas tohto režimu zabezpečujú nepretržitú zdravotnú starostlivosť 24 hodín denne. Špecializované ambulancie a plánované operačné zákroky budú v tento deň z dôvodu štátneho sviatku pozastavené, informovala nemocnica.
Návštevy na lôžkových oddeleniach budú v piatok 8. mája povolené v režime platnom pre dni pracovného pokoja, podľa aktuálneho rozpisu jednotlivých oddelení. V prípade ohrozenia života alebo náhleho zhoršenia zdravotného stavu sú zdravotníci Fakultnej nemocnice Nitra plne k dispozícii, skonštatovala nemocnica.
V rámci konsolidácie bol 8. máj, Deň víťazstva nad fašizmom, v roku 2026 zrušený ako deň pracovného pokoja, sviatkom však zostal. Zamestnanci by tak mali počas neho pracovať, no zároveň majú mať nárok na príplatok.
