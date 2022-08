Nemocnica v Nitre dočasne zatvorila detskú JIS, chýbajú sestričky

Nitra 2. augusta (TASR) – Fakultná nemocnica Nitra dočasne zatvorila detskú Jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS). Podľa informácie zo sekretariátu nemocnice je dôvodom vyšší výpadok zdravotných sestier pre ochorenie COVID-19. Podľa vyjadrenia predsedu Lekárskeho odborového združenia a súčasne pediatra v nitrianskej nemocnici Petra Visolajského je hlavným dôvodom dlhodobá poddimenzovanosť zdravotníckeho personálu, ktorá je celoslovenským problémom.



Na Klinike detí a dorastu Fakultnej nemocnice v Nitre, kam patrí aj detská JIS, pracuje aktuálne päť atestovaných skúsených pediatrov a päť zdravotných sestier. "Potrebovali by sme minimálne ďalších päť atestovaných lekárov a päť zdravotných sestier. Ak ich je polovica a aj z nich niektorá vypadne, či už pre chorobu alebo dovolenku, zákonite sa to musí výrazne prejaviť," skonštatoval Visolajský.



Podľa jeho slov už súčasný stav s nedostatkom zdravotníkov nedokážu riešiť jednotlivé nemocnice, situácia si vyžaduje centrálne systémové riešenie. Na nedostatok zdravotníkov upozorňujú odbory dlhodobo, podľa slov Visolajského bude zatvorených oddelení pribúdať na celom Slovensku.



Detská JIS v nitrianskej nemocnici by mala byť zatvorená do začiatku septembra, podľa Visolajského je otázne, čo bude ďalej. Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR bolo o dočasnom uzatvorení detskej JIS v Nitre informované. "Detských pacientov posádky rutinne transportujú do príjmovej ambulancie, lekár vyhodnotí stav dieťaťa, zastabilizuje ho a v prípade potreby sa môže vykonať transport detského pacienta do iného ústavného nemocničného zariadenia, ktoré ho prijme. Do týchto chvíľ sme však v prípade nitrianskej nemocnice podobný prevoz neriešili," potvrdila hovorkyňa operačného strediska Alena Krčová.