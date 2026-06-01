Nemocnica v Nitre funguje v núdzovom režime

Ilustračná snímka Foto: TASR/Roman Hanc

Autor TASR
Nitra 1. júna (TASR) - Fakultná nemocnica Nitra upozorňuje, že momentálne pracuje v núdzovom režime. Dôvodom je technický výpadok informačných sietí. Urgentný príjem je v prevádzke a poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť, upozornila nemocnica.

Pacientom, ktorých zdravotný stav nevyžaduje okamžité ošetrenie, nemocnica odporúča, aby podľa možností zvážili návštevu iného zdravotníckeho zariadenia alebo odložili svoju návštevu na neskôr. „Naši IT špecialisti intenzívne pracujú na odstránení problému a obnovení plnej funkčnosti systémov,“ skonštatovalo vedenie nemocnice.
