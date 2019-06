Nemocnica v Nitre pokračuje v prípravách na stavbu nového heliportu

Nitrianska fakultná nemocnica pôvodne plánovala vybudovať heliport z dotácie, ktorú dostala ešte v roku 2016 od ministerstva zdravotníctva.

Nitra 16. júna (TASR) – Fakultná nemocnica v Nitre pokračuje v príprave výstavby heliportu. Na stavebnom úrade v Nitre sa už začalo územné konanie o jeho umiestnení. Celkové náklady na realizáciu majú dosiahnuť sumu približne 1,4 milióna eur. Nový heliport má podľa predloženej dokumentácie na územné konanie stáť na streche chirurgického pavilónu.



V súčasnosti vrtuľníková záchranná zdravotná služba využíva pristávaciu asfaltovú plochu pri vstupe do nemocnice z Rázusovej ulice. Odtiaľ musí pacienta odviezť na príslušné oddelenie sanitka, čím sa čas prevozu predlžuje. „Výstavbou heliportu na streche chirurgického pavilónu bude privezený pacient okamžite premiestnený na mobilné lôžko a novým výťahom bude premiestnený priamo na požadovanú operačnú sálu, čo skráti čas na prevoz aj o niekoľko minút. Takáto úspora času môže v niektorých prípadoch znamenať záchranu ľudského života,“ uvádza nemocnica v projekte.



Ako sa konštatuje v dokumentácii k územnému konaniu, navrhovaný heliport bude svojou veľkosťou iba minimálne presahovať pavilón, na ktorom bude umiestnený. „Transport z heliportu bude možný pomocou lávky, ktorá bude viesť k nadstavbe existujúceho výťahu. Nadstavba výťahu bude nad strechou a bude v nej umiestnená aj prevádzková miestnosť pre obsluhu. Plošina heliportu bude mať tvar osemuholníka,“ konštatuje sa v projekte.



Nitrianska fakultná nemocnica pôvodne plánovala vybudovať heliport z dotácie, ktorú dostala ešte v roku 2016 od ministerstva zdravotníctva. Poskytnuté financie bolo treba vyčerpať do konca roka 2017, nemocnica to však nestihla. Dôvodom bolo odstúpenie od zmluvy s dodávateľom projektovej dokumentácie na výstavbu heliportu. Podľa nemocnice bolo najzávažnejšou chybou nesplnenie odbornej spôsobilosti zodpovednej osoby a nenaplnenie predpisu, ktorým sú stanovené podmienky letísk a heliportu.