Nemocnica v Nitre rokuje s odbormi o postupe po výpovediach lekárov

Nitra 4. októbra (TASR) - Fakultná nemocnica (FN) v Nitre eviduje k 4. októbru 78 výpovedí lekárov, ktoré boli podané v rámci iniciatívy Lekárskeho odborového združenia (LOZ). Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubinec.



Podľa jej slov je skladba lekárov, ktorí podali výpovede, podobná ako v iných slovenských nemocniciach. "Sú to medicínske oblasti ako kardiológia, ortopédia, traumatológia, neurológia, anestéziológia, gynekológia, onkológia a pediatria," povedala.



Vedenie FN už so zástupcom LOZ rokovalo o ďalšom postupe. "Rokovania sú korektné, vedenie nemocnice si uvedomuje, že strata akéhokoľvek lekára je oslabením pracovného kolektívu," dodala Kubinec.