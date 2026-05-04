Nemocnica v Nových Zámkoch bude 8. mája pracovať v bežnom režime
Autor TASR
Nové Zámky 4. mája (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky bude v piatok 8. mája poskytovať svoje služby v bežnom režime. Všetky pracoviská budú v prevádzke podľa štandardných ordinačných a pracovných hodín platných pre bežný pracovný deň, informovala nemocnica.
Naplánované operačné zákroky, vyšetrenia a hospitalizácie zostávajú v platnosti bez zmien.
V rámci konsolidácie bol 8. máj, Deň víťazstva nad fašizmom, v roku 2026 zrušený ako deň pracovného pokoja, sviatkom však zostal. Zamestnanci by tak mali počas neho pracovať, no zároveň majú mať nárok na príplatok.
