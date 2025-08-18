< sekcia Regióny
Nemocnica v Nových Zámkoch ponúka nové vyšetrenie hustoty kostí
Podľa vedúcej lekárky oddelenia rádiológie Niny Horniakovej môže nové špecializované vyšetrenie zachrániť zdravie a pohyblivosť mnohým ľuďom.
Autor TASR
Zlaté Moravce 18. augusta (TASR) - Zlatomoravská nemocnica v pondelok spustila do prevádzky nové pracovisko osteodenzitometrie. Ako informovala, pacientom umožní rýchle, presné a bezbolestné vyšetrenie hustoty kostí.
Podľa vedúcej lekárky oddelenia rádiológie Niny Horniakovej môže nové špecializované vyšetrenie zachrániť zdravie a pohyblivosť mnohým ľuďom. Predovšetkým tým, ktorí sú rizikovými pre vznik osteoporózy. „Vyšetrenie pomáha včas odhaliť osteoporózu alebo zníženú kvalitu kostí. Vďaka tomu môžu pacienti predchádzať zlomeninám, a tým aj možným komplikáciám či trvalými následkom, ktoré vznikajú pre neliečenú osteoporózu,“ vysvetlila Horniaková.
Ako doplnila, nové pracovisko osteodenzitometrie zriadila nemocnica v pavilóne chirurgických disciplín vedľa sono ambulancie. Vyšetrenie je hradené z verejného zdravotného poistenia a je dostupné pre klientov všetkých troch zdravotných poisťovní na základe odporúčania lekára. „Rýchle a bezbolestné vyšetrenie trvá len pár minút. Preventívne sa odporúča najmä seniorom, ženám po menopauze a pacientom s rizikovými faktormi,“ uviedla Horniaková.
