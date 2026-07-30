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Nemocnica v Nových Zámkoch prijala opatrenia pre horúčavy
Zabezpečila pitný režim pre zamestnancov aj pacientov, na izbách využíva zatemňovacie závesy, vonkajšie žalúzie a nočný režim vetrania.
Autor TASR
Nové Zámky 30. júla (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky postupne inštaluje nové klimatizačné jednotky vo svojich priestoroch. V súvislosti s prichádzajúcou vlnou horúčav zároveň prijala ďalšie opatrenia. Zabezpečila pitný režim pre zamestnancov aj pacientov, na izbách využíva zatemňovacie závesy, vonkajšie žalúzie a nočný režim vetrania. Súčasťou opatrení je aj skrátenie pracovného času všade tam, kde nie je ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti, informovala nemocnica.
Od prvej vlny horúčav pribudli klimatizačné jednotky na chirurgickej klinike a klinike vnútorného lekárstva 1, kde sú hospitalizovaní najmä pacienti s kardiologickými diagnózami. Ďalšie sú nainštalované v miestnosti určenej na sonografické vyšetrenia.
Klimatizačné jednotky sú umiestnené aj v priestoroch Ústavu klinickej mikrobiológie, najmä z dôvodu zabezpečenia správnej laboratórnej diagnostiky a ochrany personálu. O dodaní ďalších klimatizačných jednotiek vedenie nemocnice intenzívne komunikuje s Ministerstvom zdravotníctva SR.
Nemocnica má aktuálne pripravený komplexný projekt zachladenia celej budovy monobloku nemocnice, na ktorého realizáciu stále hľadá potrebné finančné zdroje. V tomto prípade by už nešlo o provizórne riešenia, ale efektívne a udržateľné chladenie priestorov do budúcnosti, informovala nemocnica.
Od prvej vlny horúčav pribudli klimatizačné jednotky na chirurgickej klinike a klinike vnútorného lekárstva 1, kde sú hospitalizovaní najmä pacienti s kardiologickými diagnózami. Ďalšie sú nainštalované v miestnosti určenej na sonografické vyšetrenia.
Klimatizačné jednotky sú umiestnené aj v priestoroch Ústavu klinickej mikrobiológie, najmä z dôvodu zabezpečenia správnej laboratórnej diagnostiky a ochrany personálu. O dodaní ďalších klimatizačných jednotiek vedenie nemocnice intenzívne komunikuje s Ministerstvom zdravotníctva SR.
Nemocnica má aktuálne pripravený komplexný projekt zachladenia celej budovy monobloku nemocnice, na ktorého realizáciu stále hľadá potrebné finančné zdroje. V tomto prípade by už nešlo o provizórne riešenia, ale efektívne a udržateľné chladenie priestorov do budúcnosti, informovala nemocnica.