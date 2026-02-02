Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemocnica v Nových Zámkoch rekonštruuje ambulantnú časť kliniky FBLR

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Z dôvodu rekonštrukčných prác je dočasne obmedzená hydroterapia pre horné a dolné končatiny a zároveň je odstavená jedna hydromasážna vaňa.

Autor TASR
Nové Zámky 2. februára (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky spustila renováciu ambulantnej časti kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR). Rekonštrukčné práce priniesli obmedzenia pre pacientov, ktoré budú trvať do odvolania, informovala nemocnica.

Z dôvodu rekonštrukčných prác je dočasne obmedzená hydroterapia pre horné a dolné končatiny a zároveň je odstavená jedna hydromasážna vaňa. Cieľom rekonštrukčných prác je zlepšenie prostredia aj kvality poskytovanej starostlivosti, uviedla nemocnica.
