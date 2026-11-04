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Nemocnica v Nových Zámkoch spustila výstavbu fotovoltickej elektrárne
Jednu z najväčších fotovoltických elektrární v slovenských nemocniciach bude tvoriť 1330 monokryštalických fotovoltických panelov, každý s výkonom 715 watt-peakov.
Autor TASR
Nové Zámky 4. novembra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky spustila výstavbu vlastnej fotovoltickej elektrárne. Trvať by mala vyše roka, predpokladané spustenie do prevádzky je naplánované na rok 2028. Hodnota projektu je približne 2,18 milióna eur. Riaditeľ nemocnice Mikuláš Blaško potvrdil, že garantovaná ročná úspora elektrickej energie dosiahne 1,05 milióna kilowatthodín. Predstavuje to asi štvrtinu ročnej spotreby nemocnice, ktorá realizáciou projektu ročne ušetrí 272.000 eur.
Jednu z najväčších fotovoltických elektrární v slovenských nemocniciach bude tvoriť 1330 monokryštalických fotovoltických panelov, každý s výkonom 715 watt-peakov. Celkový inštalovaný výkon dosiahne takmer 951 kilowatt-peakov.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) skonštatoval, že nemocnica bude investíciu splácať z ročnej úspory osem rokov. „Tento projekt nezaťaží rozpočet nemocnice ani štátu. Nemocnica ho splatí úsporou, ktorú vytvorí touto investíciou. Životnosť elektrárne je pritom 25 až 30 rokov, možno viac, takže po ôsmich rokoch budú každý rok ušetrené peniaze smerovať do zlepšenia poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov mesta a celého regiónu,“ povedal Šaško.
Riaditeľ nemocnice potvrdil, že v prípade, ak nedôjde k predpokladanej vyčíslenej úspore, dodávateľská spoločnosť tento rozdiel uhradí. V prípade vyššej úspory, ako je predpokladaná, si zasa nemocnica rozdelí zisk s dodávateľom rovným dielom. „Je to veľmi efektívne hospodárenie v rámci nemocnice. Nezaťažujeme štátny rozpočet, nemocnica sa nijakým spôsobom nezadlžuje a po ôsmich rokoch bude vlastníkom tejto fotovoltickej elektrárne,“ zhodnotil projekt Blaško.
Podľa ministra sa chce rezort pri kreovaní nového programového obdobia uberať cestou podpory podobných projektov znamenajúcich zefektívnenie fungovania nemocníc. „Chceme dosiahnuť, aby čo najviac nemocníc na Slovensku realizovalo podobné projekty, aj s pomocou eurofondov. Je to spojené aj s legislatívnymi bariérami, ktoré sú samozrejme odstrániteľné,“ povedal Šaško.
Jednu z najväčších fotovoltických elektrární v slovenských nemocniciach bude tvoriť 1330 monokryštalických fotovoltických panelov, každý s výkonom 715 watt-peakov. Celkový inštalovaný výkon dosiahne takmer 951 kilowatt-peakov.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) skonštatoval, že nemocnica bude investíciu splácať z ročnej úspory osem rokov. „Tento projekt nezaťaží rozpočet nemocnice ani štátu. Nemocnica ho splatí úsporou, ktorú vytvorí touto investíciou. Životnosť elektrárne je pritom 25 až 30 rokov, možno viac, takže po ôsmich rokoch budú každý rok ušetrené peniaze smerovať do zlepšenia poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov mesta a celého regiónu,“ povedal Šaško.
Riaditeľ nemocnice potvrdil, že v prípade, ak nedôjde k predpokladanej vyčíslenej úspore, dodávateľská spoločnosť tento rozdiel uhradí. V prípade vyššej úspory, ako je predpokladaná, si zasa nemocnica rozdelí zisk s dodávateľom rovným dielom. „Je to veľmi efektívne hospodárenie v rámci nemocnice. Nezaťažujeme štátny rozpočet, nemocnica sa nijakým spôsobom nezadlžuje a po ôsmich rokoch bude vlastníkom tejto fotovoltickej elektrárne,“ zhodnotil projekt Blaško.
Podľa ministra sa chce rezort pri kreovaní nového programového obdobia uberať cestou podpory podobných projektov znamenajúcich zefektívnenie fungovania nemocníc. „Chceme dosiahnuť, aby čo najviac nemocníc na Slovensku realizovalo podobné projekty, aj s pomocou eurofondov. Je to spojené aj s legislatívnymi bariérami, ktoré sú samozrejme odstrániteľné,“ povedal Šaško.