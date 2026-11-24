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Nemocnica v Nových Zámkoch zakázala návštevy na piatich klinikách
Zákaz návštev aktuálne platí na piatich klinikách - ortopedickej, neurologickej, vnútorného lekárstva I., vnútorného lekárstva II. a Klinike fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.
Autor TASR
Nové Zámky 24. novembra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky zakázala návštevy na vybraných klinikách. Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia a zvýšený výskyt respiračných ochorení. Zákaz návštev platí od utorka do odvolania, informovala nemocnica.
Zákaz návštev aktuálne platí na piatich klinikách - ortopedickej, neurologickej, vnútorného lekárstva I., vnútorného lekárstva II. a Klinike fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.
Návštevy budú povolené iba vo výnimočných prípadoch, najmä u pacientov v terminálnom štádiu ochorenia, a to po schválení primárom kliniky alebo službukonajúcim lekárom. Nemocnica žiada návštevníkov o rešpektovanie opatrení, ktorých cieľom je chrániť zdravie pacientov aj zdravotníckeho personálu.
Zákaz návštev aktuálne platí na piatich klinikách - ortopedickej, neurologickej, vnútorného lekárstva I., vnútorného lekárstva II. a Klinike fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.
Návštevy budú povolené iba vo výnimočných prípadoch, najmä u pacientov v terminálnom štádiu ochorenia, a to po schválení primárom kliniky alebo službukonajúcim lekárom. Nemocnica žiada návštevníkov o rešpektovanie opatrení, ktorých cieľom je chrániť zdravie pacientov aj zdravotníckeho personálu.