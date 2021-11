Nemocnica v N.Zámkoch pre veľký záujem rozširuje očkovacie kapacity

Nové Zámky 9. novembra (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch sa pridáva k očkovacím centrám, ktoré rozširujú svoje kapacity. „Pre veľký záujem o očkovanie bez registrácie sa bude od 13. novembra očkovať aj počas soboty v čase od 8.00 do 13.00 h,“ informovala nemocnica.



V priestoroch detského oddelenia sa očkuje počas pracovných dní od 8.00 do 12.00 h. Každý pracovný deň vo vymedzenom čase prijímajú aj neregistrovaných záujemcov. „Stačí im preukaz totožnosti a karta poistenca. Sú k dispozícii aj pediatri, vakcínu teda môžu podávať aj deťom od 12 rokov,“ pripomínajú zdravotníci.



Novozámocká nemocnica sa oficiálne zaradila medzi vakcinačné centrá 3. februára. Očkovalo sa tam však už od začiatku roka, keď tam od 7. do 31. januára dostalo vakcínu 1250 zamestnancov a zdravotníkov z okolia Nových Zámkov, Šurian a Štúrova.