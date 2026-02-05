< sekcia Regióny
Nemocnica v N.Zámkoch začala s rekonštrukciou rádiologického oddelenia
Výsledkom rekonštrukcie má byť nové, moderné pracovisko, ktoré poskytne vyšetrenie na vyššej úrovni a v lepšom štandarde.
Autor TASR
Nové Zámky 5. februára (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Nových Zámkoch začala vo štvrtok s rekonštrukciou rádiologického oddelenia. Ako informovala, prevádzka oddelenia preto bude až do odvolania obmedzená.
Výsledkom rekonštrukcie má byť nové, moderné pracovisko, ktoré poskytne vyšetrenie na vyššej úrovni a v lepšom štandarde. „S dôrazom na komfort a kvalitu poskytovanej starostlivosti,“ uviedla nemocnica.
Mamografické vyšetrenia vo FNsP budú dočasne mimo prevádzky. „Pri novozistenej hrčke v prsníku je potrebné kontaktovať svojho gynekológa. V prípade zápalu prsníka sa pacientky môžu obrátiť na mamologickú ambulanciu nemocnice, už objednané pacientky budú telefonicky kontaktované. Čakacie doby na ultrasonografické vyšetrenia sa môžu dočasne predĺžiť,“ upozornila nemocnica.
Výsledkom rekonštrukcie má byť nové, moderné pracovisko, ktoré poskytne vyšetrenie na vyššej úrovni a v lepšom štandarde. „S dôrazom na komfort a kvalitu poskytovanej starostlivosti,“ uviedla nemocnica.
Mamografické vyšetrenia vo FNsP budú dočasne mimo prevádzky. „Pri novozistenej hrčke v prsníku je potrebné kontaktovať svojho gynekológa. V prípade zápalu prsníka sa pacientky môžu obrátiť na mamologickú ambulanciu nemocnice, už objednané pacientky budú telefonicky kontaktované. Čakacie doby na ultrasonografické vyšetrenia sa môžu dočasne predĺžiť,“ upozornila nemocnica.