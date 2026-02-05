Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemocnica v N.Zámkoch začala s rekonštrukciou rádiologického oddelenia

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Výsledkom rekonštrukcie má byť nové, moderné pracovisko, ktoré poskytne vyšetrenie na vyššej úrovni a v lepšom štandarde.

Autor TASR
Nové Zámky 5. februára (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Nových Zámkoch začala vo štvrtok s rekonštrukciou rádiologického oddelenia. Ako informovala, prevádzka oddelenia preto bude až do odvolania obmedzená.

Výsledkom rekonštrukcie má byť nové, moderné pracovisko, ktoré poskytne vyšetrenie na vyššej úrovni a v lepšom štandarde. „S dôrazom na komfort a kvalitu poskytovanej starostlivosti,“ uviedla nemocnica.

Mamografické vyšetrenia vo FNsP budú dočasne mimo prevádzky. „Pri novozistenej hrčke v prsníku je potrebné kontaktovať svojho gynekológa. V prípade zápalu prsníka sa pacientky môžu obrátiť na mamologickú ambulanciu nemocnice, už objednané pacientky budú telefonicky kontaktované. Čakacie doby na ultrasonografické vyšetrenia sa môžu dočasne predĺžiť,“ upozornila nemocnica.
