Nemocnica v P. Bystrici bude mať ako prvá automatizovaný výdaj liekov

Považská Bystrica 23. decembra (TASR) – Nemocnica s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici bude prvou slovenskou nemocnicou s automatizovaným systémom výdaja liekov. Hlavným cieľom viac ako miliónovej investície je efektívnejšie hospodárenie s liekmi i špeciálnym zdravotníckym materiálom.



Ako informoval predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, projekt má uľahčiť prácu zamestnancom a zvýšiť presnosť a kontrolovateľnosť skladovania a vychystávania liekov a zdravotníckeho materiálu, a tiež umožniť následnú evidenciu spotreby na pacienta. Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu umožní nemocnici na základe 2D kódu dosledovať spotrebu každej tabletky, masti i zdravotníckeho materiálu. Vďaka tomuto systému je možné efektívnejšie hospodáriť s liekmi i vyhodnotiť spotrebu na pacienta.



„Je to jeden z najmodernejších systémov skladovania a distribúcie liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Projekt pozostáva z viacerých častí, a to stavebných prác, ktoré sú už zrealizované a dodania technológie. Na tento účel TSK investoval viac ako milión eur,“ povedal Baška.



Podľa riaditeľa NsP Považská Bystrica Igora Steinera v rámci technológie projekt zahŕňa dodanie veľkého automatu na skladovanie špeciálneho zdravotníckeho materiálu, liekomatu, kde sa budú uskladňovať tabletky, a rotomatu. Ten by mal slúžiť na skladovanie veľmi citlivých ampúl, ktoré by sa mohli znehodnotiť následkom pádu.