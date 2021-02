Nemocnica v Partizánskom bude mať dve nové umelé pľúcne ventilácie

Partizánske 25. februára (TASR) - Nemocnica v Partizánskom dostane dve nové umelé pľúcne ventilácie. Na ich nákup sa vyzbierali obyvatelia, podnikatelia či rodáci z Partizánskeho cez mestský komunitný fond. Financie z neho využije nemocnica i na nákup bronchoskopu. Symbolický šek si od primátora Jozefa Božika prevzal riaditeľ nemocnice Gabriel Krbúšik v stredu (24. 2.).



"Prístroje využijeme pre pacientov s ochorením COVID-19, ktorí sú v najťažšom stave. Keďže je to však prístroj, ktorý neslúži rok alebo dva, ale aj desať rokov, využijeme ho hlavne pri očakávaných pľúcnych komplikáciách, ktoré budeme riešiť aj v nasledujúcich rokoch," uviedol Krbúšik.



Zdravotnícke zariadenie má zatiaľ k dispozícii tri umelé pľúcne ventilácie, z prostriedkov z mestského komunitného fondu zakúpi i bronchoskop. "Keďže pri umelej pľúcnej ventilácii vzniká množstvo problémov vo vnútri dýchacích ciest a musíme mnohokrát pacientov tracheotomovať, vznikajú tam tiež komplikácie zo strany priedušiek a pľúcneho tkaniva, potrebujeme si tento problém jednak vizualizovať a potrebujeme ho riešiť," priblížil Krbúšik. Bronchoskop tak podľa neho bude slúžiť na to, že sa tam lekári dokážu pozrieť, odsať sekréty, zaviesť liečivo a priebežne sledovať, ako sú ich úkony efektívne.



Iniciátorom zbierky cez mestský komunitný fond bol primátor, ktorý sa opieral o vyjadrenie ľudí na sociálnych sieťach. Samospráva vyzbierala od 37.800 eur, najväčšou sumou 25.000 eur prispel rodák z Partizánskeho futbalista Denis Vavro, ďalšie financie poskytol starosta Náchoda. Celkovo sa na prístroje vyzbieralo viac ako 450 občanov, pripomenul Božik.



"Zakúpia sa tak dva prístroje, ktoré budú zachraňovať ľudské životy v našej nemocnici občanom mesta, regiónu. Len dnes na oddelení máme pacientov nielen z celého kraja, ale i iných v rámci celej SR. Mňa teší, že touto cestou občania za sedem dní dali dokopy túto sumu," skonštatoval primátor.



Nové prístroje by mala mať nemocnica k dispozícii počas marca.