Nemocnica v Partizánskom bude mať nové oddelenie paliatívnej medicíny
Staveniská partizánska nemocnica odovzdala zhotoviteľovi v októbri tohto roka, rekonštrukčné práce sú už naplno rozbehnuté.
Autor TASR
Partizánske 31. decembra (TASR) - Nemocnica v Partizánskom rozšíri v budúcom roku poskytovanie zdravotnej starostlivosti o nové oddelenie paliatívnej medicíny. Zároveň pristúpila k rozšíreniu oddelenia dlhodobo chorých v programe následnej starostlivosti. Oba projekty realizuje zdravotnícke zariadenie najmä z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. TASR o tom v stredu informoval hovorca Penta Hospitals SK Tomáš Kráľ.
„Celková investícia dosahuje takmer 1,6 milióna eur a prinesie vyšší štandard starostlivosti, dôstojné prostredie pre pacientov, aj lepšie pracovné podmienky pre zdravotnícky personál,“ uviedol Kráľ. Nové oddelenia majú podľa neho reagovať na rastúci dopyt a očakávaný demografický vývoj.
Staveniská partizánska nemocnica odovzdala zhotoviteľovi v októbri tohto roka, rekonštrukčné práce sú už naplno rozbehnuté. „Vybudovanie nových kapacít pre následnú zdravotnú starostlivosť a úplne nového paliatívneho oddelenia s novým medicínskym zameraním vnímame ako významný krok pre náš región,“ zhodnotil riaditeľ nemocnice Ivan Mokrý.
Pacienti po akútnej hospitalizácii, ktorých zdravotný stav vyžaduje pokračujúcu zdravotnú starostlivosť, nájdu podľa neho na novom oddelení následnej zdravotnej starostlivosti priestor na doliečenie v úplne novej kvalite. „Na druhej strane, starostlivosť o pacientov s nevyliečiteľnými, pokročilými a progredujúcimi ochoreniami je poslaním paliatívnej medicíny a jej úroveň je jedným z obrazov kultúry spoločnosti. Zriadenie nového paliatívneho oddelenia v našej nemocnici je našou odpoveďou,“ doplnil.
Nové oddelenie paliatívnej medicíny vzniká v priestoroch bývalého gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Po komplexnej hĺbkovej rekonštrukcii prinesie 14 lôžok, ktoré budú rozmiestnené v piatich dvojlôžkových a štyroch jednolôžkových izbách. „Každá pacientska izba bude mať vlastnú, z izby prístupnú kúpeľňu. Oddelenie doplní aj kúpeľňa pre imobilných pacientov, kuchynka, ako aj plnohodnotné zázemie pre zdravotnícky personál,“ priblížil Kráľ.
Súčasťou rekonštrukcie je podľa neho tiež kompletná výmena elektroinštalácie, rozvodov vody a kanalizácie, vykurovania, okien, klimatizácie, ako aj nový mobiliár a modernizácia informačno-komunikačnej infraštruktúry. Pacientske izby budú vybavené polohovateľnými lôžkami s antidekubitárnym príslušenstvom. Rekonštrukčné práce má zhotoviteľ ukončiť v marci 2026.
Rekonštrukciu oddelenia následnej starostlivosti realizuje zhotoviteľ v priestoroch uvoľnených po presťahovaní lôžkovej časti chirurgického oddelenia. Po dokončení tam vznikne oddelenie so 16 lôžkami, rozdelenými do siedmich dvojlôžkových a dvoch jednolôžkových izieb. „Aj v tomto prípade bude mať každá izba vlastnú kúpeľňu, oddelenie doplní kúpeľňa pre imobilných pacientov, kuchynka a kompletné zázemie pre personál. Rekonštrukcia zahŕňa rovnaký rozsah prác ako pri paliatívnom oddelení - od stavebných úprav, výmeny rozvodov a okien až po nový mobiliár a technické vybavenie,“ dodal Kráľ s tým, že rekonštrukciu oddelenia ukončia v júni 2026.
Vlastníkom nemocnice je mesto, sieť Penta Hospitals ju má dlhodobo v nájme.
