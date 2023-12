Nemocnica v Partizánskom má k dispozícii nový CT prístroj

Partizánske 22. decembra (TASR) - Nemocnica v Partizánskom rozšírila svoju diagnostickú techniku o nové CT zariadenie. Prístroj nahradil existujúce CT, ktoré už prestalo slúžiť svojmu účelu. Pacientom bude k dispozícii v budúcom roku. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



"Nové CT stálo približne 500.000 eur aj s technikou a dovybavením. Je to už 128-vrstvové CT. To staré v novembri skončilo," konkretizoval Božik. Prístroj by mali podľa neho inštalovať počas obdobia Vianoc a začiatku ďalšieho roka.



Zdravotnícke zariadenie patrí mestu Partizánske, prevádzkuje ho sieť polikliník a nemocníc Penta Hospitals, ktorá ho má od mesta dlhodobo v prenájme.