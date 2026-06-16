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Nemocnica v Partizánskom má nové oddelenie následnej starostlivosti
Je kapacitným i kvalitatívnym rozšírením existujúceho oddelenia dlhodobo chorých.
Autor TASR
Partizánske 16. júna (TASR) - Nemocnica v Partizánskom rozšírila zdravotnú starostlivosti o nové oddelenie následnej starostlivosti. Je kapacitným i kvalitatívnym rozšírením existujúceho oddelenia dlhodobo chorých. Od apríla tam funguje i paliatívne oddelenie. Projekty vznikli z Plánu obnovy a odolnosti SR a predstavujú investíciu za takmer 1,6 milióna eur. Slávnostne ich otvorili v utorok.
„Nové oddelenie následnej starostlivosti má kapacitu 16 lôžok, spolu s predchádzajúcou časťou oddelenia a domom ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré podeň takisto patrí, budeme prevádzkovať 41 lôžok v tejto medicínskej oblasti,“ uviedol riaditeľ nemocnice v Partizánskom Ivan Mokrý. Ambíciou nemocnice je popri doliečovaní podľa neho zvýšiť i počet rehabilitovaných pacientov.
Oddelenie paliatívnej medicíny zase vzniklo v priestoroch bývalého gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Po Považskej Bystrici, kde ho otvorili už pred 20 rokmi, je druhým v Trenčianskom kraji. „Je reakciou na demografickú krivku, keďže ďaleko viac ľudí zomrie, ako sa narodí. Je to služba, ktorú verejnosť potrebuje,“ doplnil Mokrý.
Nové priestory podľa neho otvárala nemocnica v apríli, majú 14 lôžok, z toho 12 v zdieľaných izbách, zvyšné sú samostatné s možnosťou umiestnenia príbuzného na požiadanie pacienta. Od otvorenia je oddelenie takmer na sto percent obsadené.
„Našou snahou je vytvoriť prostredie, ktoré sa čo najviac približuje domovu - pokojné, dôstojné a bezpečné. Paliatívna medicína nie je len o liečbe symptómov, ale aj o sprevádzaní pacienta a jeho rodiny v náročnom období. Veľký dôraz preto kladieme na individuálny prístup a rešpektovanie potrieb pacienta,“ priblížila primárka oddelenia paliatívnej medicíny a námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť Alexandra Szabová.
Problém s natalitou označil primátor Partizánskeho Jozef Božik za veľmi veľký, populácia podľa neho starne na území celého Slovenska. „To znamená, že oddelenia pre dlhodobo chorých a oddelenia paliatívnej starostlivosti sú vysoko aktuálne nielen v Partizánskom či na hornej Nitre, ale na území celého Slovenska,“ dodal.
Mokrý spomenul, že priestory pre obe oddelenia prešli komplexnou rekonštrukciou vrátane vody, elektriny, kúrenia či medicinálnych plynov, priestory sú plne klimatizované. „Paliatívne oddelenie bolo vybudované z plánu obnovy s finančnou dotáciou 51.000 eur na každé lôžko, spolu 714.000 eur. Finančná dotácia na následnú zdravotnú starostlivosť bola 41.000 eur na lôžko,“ vyčíslil.
Vlastníkom nemocnice v Partizánskom je mesto, v prenájme ju má dlhodobo Penta Hospitals.
„Nové oddelenie následnej starostlivosti má kapacitu 16 lôžok, spolu s predchádzajúcou časťou oddelenia a domom ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré podeň takisto patrí, budeme prevádzkovať 41 lôžok v tejto medicínskej oblasti,“ uviedol riaditeľ nemocnice v Partizánskom Ivan Mokrý. Ambíciou nemocnice je popri doliečovaní podľa neho zvýšiť i počet rehabilitovaných pacientov.
Oddelenie paliatívnej medicíny zase vzniklo v priestoroch bývalého gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Po Považskej Bystrici, kde ho otvorili už pred 20 rokmi, je druhým v Trenčianskom kraji. „Je reakciou na demografickú krivku, keďže ďaleko viac ľudí zomrie, ako sa narodí. Je to služba, ktorú verejnosť potrebuje,“ doplnil Mokrý.
Nové priestory podľa neho otvárala nemocnica v apríli, majú 14 lôžok, z toho 12 v zdieľaných izbách, zvyšné sú samostatné s možnosťou umiestnenia príbuzného na požiadanie pacienta. Od otvorenia je oddelenie takmer na sto percent obsadené.
„Našou snahou je vytvoriť prostredie, ktoré sa čo najviac približuje domovu - pokojné, dôstojné a bezpečné. Paliatívna medicína nie je len o liečbe symptómov, ale aj o sprevádzaní pacienta a jeho rodiny v náročnom období. Veľký dôraz preto kladieme na individuálny prístup a rešpektovanie potrieb pacienta,“ priblížila primárka oddelenia paliatívnej medicíny a námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť Alexandra Szabová.
Problém s natalitou označil primátor Partizánskeho Jozef Božik za veľmi veľký, populácia podľa neho starne na území celého Slovenska. „To znamená, že oddelenia pre dlhodobo chorých a oddelenia paliatívnej starostlivosti sú vysoko aktuálne nielen v Partizánskom či na hornej Nitre, ale na území celého Slovenska,“ dodal.
Mokrý spomenul, že priestory pre obe oddelenia prešli komplexnou rekonštrukciou vrátane vody, elektriny, kúrenia či medicinálnych plynov, priestory sú plne klimatizované. „Paliatívne oddelenie bolo vybudované z plánu obnovy s finančnou dotáciou 51.000 eur na každé lôžko, spolu 714.000 eur. Finančná dotácia na následnú zdravotnú starostlivosť bola 41.000 eur na lôžko,“ vyčíslil.
Vlastníkom nemocnice v Partizánskom je mesto, v prenájme ju má dlhodobo Penta Hospitals.