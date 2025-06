Nemocnica v Partizánskom má nové onkologicko-hematologické pracovisko

Partizánske 18. júna (TASR) - Nové onkologicko-hematologické pracovisko začalo fungovať v nemocnici v Partizánskom. Stacionár vznikol ako odpoveď na narastajúci počet onkologických ochorení v regióne. Do úpravy priestorov nemocnica investovala 170.000 eur. Pracovisko oficiálne otvorili v stredu.



Onkologička a námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť nemocnice Alexandra Szabová spomenula, že pôvodné pracovisko sídlilo v nevyhovujúcich a menších priestoroch, v jednej miestnosti sa tlačilo približne desať pacientov, ktorí dostávali onkologickú liečbu. „Nový stacionár určite prinesie pacientom väčší komfort pri podávaní liečby, pre ostatných zamestnancov kvalitnejšie pracovné prostredie aj z titulu ochrany pri práci. Máme i nový laminárny box na riedenie terapie, ktorý má vyšší stupeň ochrany,“ priblížila Szabová.



Súčasťou pracoviska je podľa nej okrem ambulancie klinickej onkológie i hematológia, ktorá pre širší región poskytuje hemato-onkologickú liečbu. V stacionári sa nachádza 16 aplikačných lôžok a kresiel, zdravotnú starostlivosť tam zabezpečujú štyri sestry, tri lekárky a dvaja sanitári.



Pracovisko je reakciou na zvýšený výskyt onkologických ochorení. Szabová pripomenula, že región je dlhodobo zaťažený kontamináciou životného prostredia karcinogénmi, výskyt ochorení v niektorých diagnózach označila za enormný, ide napríklad o nádory krku a tumory pľúc.



„Stacionár vznikol v pôvodných priestoroch gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia,“ ozrejmil riaditeľ nemocnice Ivan Mokrý. Pôvodná onkologická ambulancia podľa neho už kapacitne nevyhovovala, keďže zabezpečuje starostlivosť o pacientov z Prievidze, Partizánskeho i širšieho regiónu, vrátane okolia Žiaru nad Hronom. „Prišla možnosť spolufinancovať túto investíciu Nadáciou Penta, ktorá nám ponúkla 100.000 eur a my sme ju využili. Hovoríme o rekonštruovaných priestoroch o rozlohe 400 štvorcových metrov za 170.000 eur vrátane mobiliáru a medicínskej techniky,“ priblížil Mokrý.



Nové pracovisko je podľa primátora Jozefa Božika dobrou správou pre pacientov, ktorí sa nemusia tiesniť v pôvodných priestoroch či dochádzať za onkologickou liečbou niekoľko desiatok či stoviek kilometrov. „Naša nemocnica v prípade onkologických ochorení plní aj funkciu pre veľkú spádovú oblasť. V tomto regióne žije bezmála 300.000 ľudí, ktorí sú odkázaní na to, aby našli kvalitnú onkologickú liečbu a pevne verím, že ju tu nájdu,“ doplnil.



Nemocnica poskytuje i služby mobilného hospicu, do budúcna plánuje i ďalšie investície aj z Plánu obnovy a odolnosti SR. „Uchádzame sa o následnú zdravotnú starostlivosť, tam sme podpísali už zmluvu s ministerstvom, ide o sumu približne 700.000 eur,“ dodal Mokrý s tým, že pripravujú i ďalšie projekty.



Vlastníkom nemocnice je mesto, v prenájme ju má dlhodobo Penta Hospitals.