Nemocnica v Partizánskom preruší prevádzku pôrodnice a neonatológie

Partizánske 30. novembra (TASR) - Nemocnica v Partizánskom od 15. decembra dočasne preruší prevádzku gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a neonatológie. K tomuto kroku pristúpi pre personálne dôvody. Pre TASR to vo štvrtok potvrdil Tomáš Kráľ, hovorca Penta Hospitals SK, ktorá nemocnicu v Partizánskom prevádzkuje.



Posledný plánovaný pôrod bude pôrodnica schopná prijať do 11. decembra. Naďalej bude vykonávať gynekologické zákroky v režime jednodňovej starostlivosti. "Prebiehajúca reforma nemocničnej siete a jej nesprávne interpretovanie na verejnosti a v médiách vytvorila atmosféru neistoty a zdravotníckemu tímu okolo pôrodnice neponúkla ďalšiu perspektívu," tvrdí Kráľ.



Kombinácia výpovedí, odchodov do predčasného dôchodku alebo skrátené úväzky majú podľa neho za následok stav, keď nemocnica už nie je schopná zabezpečiť nepretržitú a bezpečnú prevádzku. "Nepodarilo sa to, žiaľ, zvrátiť ani napriek enormnej snahe vedenia nemocnice, celej siete a mesta. Faktom je, že dnes platná legislatíva nepočíta od budúceho roka s touto pôrodnicou a tento stav je len logickým dôsledkom," ozrejmil.



Vedenie partizánskej nemocnice vyzve všetkých okresných gynekológov a pediatrov o pomoc pri záchrane miestnej pôrodnice. Za ten čas sa rodičky z okresu budú môcť obrátiť na okolité pôrodnice.



"Našou absolútnou prioritou je zabezpečiť stabilnú prevádzku ostatných oddelení. Menšie regionálne nemocnice typu Partizánskeho a ich personál potrebujú mať istotu ďalšej perspektívy," zdôraznil generálny riaditeľ siete Radoslav Čuha.



Partizánska pôrodnica v roku 2022 zrealizovala 327 pôrodov, tento rok to bolo do štvrtka 258 pôrodov.



Primátor Partizánskeho a predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik uviedol, že to, že pôrodnica a neonatológia v Partizánskom končí, je dôsledkom zlého rozhodnutia bývalej vládnej koalície. "Tá sa rozhodla, že budú likvidovať malé všeobecné nemocnice, a to tak, že budú zanikať gynekologicko-pôrodnícke a neonatologické oddelenia," tvrdí Božik.



Hoci si ZMOS podľa neho vydobylo odklad optimalizácie, neonatológovia si povedali, že stačí. "Keď nie sú neonatológovia, nemôže byť ani pôrodnica. Nie je to už o rozhodnutí vlády, je to o tom, že neonatológovia nevidia perspektívu v nemocnici, ktorá každý rok bojuje o svoju záchranu. Žiaľ, toto je realita veľkej krízy zdravotníctva na Slovensku," podotkol.



Na základe novely zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorú schválil parlament minulý týždeň v skrátenom legislatívnom konaní, bude optimalizácia pokračovať za plného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých nemocniciach na prechodné obdobie. Reformu vtedajšie vedenie rezortu zdravotníctva odôvodnilo okrem iného i bezpečnosťou pacientov, na jej tvorbe sa podieľali odborníci z oblasti gynekológie a pôrodníctva.



Zdravotnícke zariadenie patrí mestu Partizánske, prevádzkuje ho sieť polikliník a nemocníc Penta Hospitals, ktorá ho má od mesta dlhodobo v prenájme.