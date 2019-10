Nemocnica v Partizánskom sa plánuje zamerať na internistické odbory

Partizánske 23. októbra (TASR) - Nemocnica v Partizánskom sa plánuje primárne zamerať na internistické odbory a ich rozvoj. Zároveň chce do budúcnosti zachovať i gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Svet zdravia, ktorý má zdravotnícke zariadenie v prenájme od mesta, ho neplánuje zavrieť, vyhlásil na rokovaní mestských poslancov v utorok (22. 10.) Róbert Hill, medicínsky riaditeľ spoločnosti.



"Partizánska nemocnica má svoje opodstatnenie. Musíme reflektovať na okolitý vývoj. Reprofiláciou, s ktorou sme už začali, reagujeme na demografický vývoj, vývoj chorobnosti, nedostatok personálu či digitalizáciu," uviedol Hill v súvislosti s plánmi spoločnosti v nadväznosti na pripravovanú stratifikáciu.



Ťažiskom budú pre nemocnicu podľa neho internistické odbory, a to nielen interné, ale i neurologické oddelenie. "Tam sme v podstate zachovali celé spektrum výkonov. Jednak chrbtica, ktorá tu má pomerne veľkú tradíciu, teda ochorenia pohybového aparátu, ale aj cievne mozgové príhody. Zhruba pred rokom sme inštalovali nové CT zariadenie, čo významne napomáha diagnostike aj cievnych mozgových príhod, mozgu a ďalších orgánov," priblížil.



Interné oddelenie a oddelenie dlhodobo chorých (ODCH) rozšírila nemocnica o 20 lôžok. ODCH absorbovalo aj oddelenie v Bánovciach nad Bebravou, plní službu aj pre Topoľčany.



Nemocnica má v pláne zachovať i pôrodnicu. "Je to nielen zachovanie, ale aj zvýšenie kvality na gynekologicko-pôrodníckom oddelení, o čom svedčí aj narastajúci počet pôrodov. Je vysoko pravdepodobné, že kritickú hranicu 650 pôrodov z pohľadu národnej stratifikácie by sme mali dosiahnuť," avizoval Hill.



V prípade ambulancií spoločnosť podľa neho naráža na pomerne malý počet atestovaných lekárov, zdravotnícke zariadenie chce však vytvoriť viacero ambulancií. Zároveň pokračuje s ústavnou pohotovostnou službou. "Už rok aj niečo ideme v režime, že ústavná pohotovostná služba je v pracovné dni do 22.00 h a cez víkendy preberá túto aktivitu topoľčianska nemocnica," ozrejmil s tým, že vo výnimočných prípadoch, pokiaľ to personálna situácia dovolí, vedia v Partizánskom niektorých pacientov ošetriť.



"Máme silný záujem o rozvoj jednodňovej chirurgie, s čím súvisí plánovaná investícia do operačných sál, kde rokujeme aj s mestom o nejakej spoločnej participácii na tejto investícii," dodal Hill.