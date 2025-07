Nemocnica v Piešťanoch plánuje zrekonštruovať vetranie operačných sál

Piešťany 25. júla (TASR) - Nemocnica Alexandra Wintera v Piešťanoch plánuje zrekonštruovať vetranie priestorov operačných sál, obslužných miestností, šatní a sociálnych miestností za vyše 170.000 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania na zhotoviteľa zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Zákazka pozostáva z realizácie dodávky komponentov a s tým súvisiacich prác pre výrobu a dodanie, ktoré nie je možné zabezpečiť na profesionálnej úrovni technickými pracovníkmi nemocnice.



Zhotoviteľom je spoločnosť Klimatech. Cena projektu je 171.894,35 eura bez DPH. Odovzdanie staveniska by malo podľa zverejnenej zmluvy prebehnúť 8. septembra, práce by mali byť ukončené 5. októbra.



Nemocnica v súčasnosti rieši aj rekonštrukciu stropov a posuvných dverí v čistých priestoroch operačných sál za takmer 59.000 eur. Dôjde aj k inštalácii LED svietidiel do kaziet ľahkého stropu na 149 štvorcových metroch. Zhotoviteľom je spoločnosť Enco. Práce by mali byť hotové do 28. augusta.