Nemocnica v Poprade ošetrila na urgente počas leta vyše 8000 pacientov

Poprad 11. septembra (TASR) - Zdravotníci popradskej nemocnice majú za sebou veľmi náročné leto. Aj tento región zasiahli extrémne výkyvy počasia, tatranská aj podtratranská oblasť zaznamenala znovu po rokoch obrovský príliv turistov, čo sa podľa hovorkyne nemocnice Martiny Pavlikovej prejavilo aj na výkonoch v nemocnici. "Najmä júl bol rekordný v počte ošetrených pacientov, vysoké číslo dosiahli aj operácie. Celkovo za dva mesiace nemocnica ošetrila na urgente vyše 8000 pacientov a zrealizovala do 3000 operácií," uviedla.



V súvislosti s dovolenkovým obdobím zamestnancov bolo podľa nej náročné organizovať chod nemocnice, ktorá je v prevádzke 24 hodín denne. Tento rok popradskí špecialisti pocítili nápor najmä v prvom mesiaci prázdnin. "Na urgentnom príjme štandardne ošetríme mesačne približne 4000 pacientov, v júli to bolo vyše 4200 ľudí. Hospitalizáciu si vyžiadalo 1530 prípadov naprieč všetkými oddeleniami. Najpodstatnejšiu časť tvorili pacienti, ktorí si vyžadovali zákrok na chirurgii, ortopédii, respektíve v rámci interného oddelenia," konkretizovala riaditeľka úseku liečebno-preventívnej starostlivosti nemocnice Annamária Miháliková. Aj z tohto dôvodu sú v rámci víkendov a štátnych sviatkov služby pre chirurgicko-traumatologických pacientov posilnené.



U dospelých sa najčastejšie vyskytovali kolapsy vplyvom tepla a náhle cievne mozgové príhody. Početnú skupinu tvorili úrazy po pádoch u starých ľudí a úrazy pri športe v Tatrách. "Detských pacientov charakterizovali najmä zlomeniny a otrasy mozgu po úrazoch," doplnil primár urgentného príjmu Jozef Chlebec. V súvislosti s náporom upozornil na pacientov, ktorí urgent často zneužívajú pre "banálne problémy". Zdržujú tak podľa neho ostatných pacientov a zároveň zbytočne zaťažujú lekárov. "Ide hlavne o sociálne slabšie skupiny, ktoré takto riešia svoje aj bežné problémy, ďalej sú to ľudia pod vplyvom alkoholu, ktorí sú neraz agresívni a slovne útočia na našich kolegov," dodáva primár tímu, ktorí tvorí približne desať až 14 zdravotníkov.