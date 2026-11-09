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Nemocnica v Poprade sprevádzkovala rampový systém na vjazde do areálu
Vjazd je možný výberom lístka na termináli, načítaním EČV zaevidovaného vozidla alebo priložením identifikačnej karty.
Autor TASR
Poprad 9. novembra (TASR) - Nemocnica Poprad uviedla v pondelok do prevádzky nový rampový systém na vjazde do areálu. Vedenie pripomína, že výstavbou nového rampového systému nevznikli nové parkovacie miesta. Na parkovanie je tak k dispozícii naďalej parkovisko pred detskou poliklinikou a mestské parkoviská v okolí. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti.
Vjazd je možný výberom lístka na termináli, načítaním EČV zaevidovaného vozidla alebo priložením identifikačnej karty. Prvých 15 minút na vyloženie či naloženie pacienta alebo tovaru je bezplatných. Po prekročení limitu je spoplatnená každá začatá hodina od momentu vjazdu sumou dve eurá.
Režim pre ťažko zdravotne postihnuté osoby zostáva nezmenený, avšak lístok je nutné bezplatne validovať na hlavnej vrátnici na základe preukazu, keďže personál nemôže rampu otvoriť mechanicky. Darcov krvi a plazmy, ako aj pacientov dialýzy validuje personál priamo na navštívených pracoviskách.
Nemocnica dodáva, že platbu je možné uskutočniť bezkontaktne kartou alebo mobilným telefónom priamo na výjazdovej rampe, prípadne v hotovosti či kartou v platobných staniciach pri geriatrickom pavilóne a pred poliklinikou. Po zaplatení je potrebné areál opustiť do desiatich minút.
Vjazd je možný výberom lístka na termináli, načítaním EČV zaevidovaného vozidla alebo priložením identifikačnej karty. Prvých 15 minút na vyloženie či naloženie pacienta alebo tovaru je bezplatných. Po prekročení limitu je spoplatnená každá začatá hodina od momentu vjazdu sumou dve eurá.
Režim pre ťažko zdravotne postihnuté osoby zostáva nezmenený, avšak lístok je nutné bezplatne validovať na hlavnej vrátnici na základe preukazu, keďže personál nemôže rampu otvoriť mechanicky. Darcov krvi a plazmy, ako aj pacientov dialýzy validuje personál priamo na navštívených pracoviskách.
Nemocnica dodáva, že platbu je možné uskutočniť bezkontaktne kartou alebo mobilným telefónom priamo na výjazdovej rampe, prípadne v hotovosti či kartou v platobných staniciach pri geriatrickom pavilóne a pred poliklinikou. Po zaplatení je potrebné areál opustiť do desiatich minút.