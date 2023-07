Nemocnica v Poprade vyhlásila verejné obstarávanie na obnovu

Poprad 13. júla (TASR) - Popradská nemocnica vyhlásila verejné obstarávanie (VO) na jej komplexnú obnovu a prestavbu. Predpokladaná hodnota zákazky dosahuje sumu takmer 46,3 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Investície z prostriedkov plánu obnovy by mali dosiahnuť necelých 42,3 milióna eur.



Práce majú riešiť modernizáciu a rekonštrukciu nemocnice investíciou do rekonštrukcie majetkovej infraštruktúry a technického vybavenia, a zníženie energetickej náročnosti nemocnice. "Znižovanie energetickej náročnosti je v rámci aktuálnej energetickej krízy, ale aj v rámci trendu zmierňovania negatívnych prejavov a dosahov klimatickej zmeny považované za podmienku ďalšej existencie spoločnosti," uviedla nemocnica pre TASR s tým, že práce súvisia s nevyhnutnosťou riešiť nevyhovujúci stav súčasných nemocničných priestorov.



"Rekonštrukcia v zmysle schváleného projektu sa dotkne konkrétne 349 zrekonštruovaných lôžok na desiatich poschodiach lôžkovej časti nemocnice. Po rekonštrukcii bude nemocnica disponovať 452 lôžkami," dodala.



Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť, zatraktívniť pracovné prostredia pre personál, zvýšiť ich komfort a znížiť riziko nozokomiálnych nákaz. "Realizáciou projektu sa vytvorí vhodné prostredie na vykonávanie modernej medicíny, čím sa zatraktívni prostredie pre špičkových odborníkov, ktorí budú mať záujem pôsobiť v nemocnici," doplnila Nemocnica Poprad.



Obnova podľa nej nadväzuje na rekonštrukciu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, vybudovanie jednotky resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, rekonštrukciu a prístavbu urgentného príjmu II. typu, nadstavbu strojovne vzduchotechniky a chladenia a vybudovanie bezbariérového prístupu a výťahov.



Základný kameň nemocnice v Poprade bol položený 29. mája 1965 a v roku 1971 bola otvorená nová poliklinika, ku ktorej v roku 1974 pribudla nemocnica II. typu. Budovy a infraštruktúra tejto nemocnice doteraz neprešli komplexnou rekonštrukciou.