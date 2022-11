Prešovská nemocnica poskytne iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť

Prešov 30. novembra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove bude od štvrtka (1. 12.) do nedele (4. 12.), bez ohľadu na to, či lekári stiahnu alebo nestiahnu výpovede, poskytovať iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Bude tiež poskytovať vopred naplánovanú onkologickú a biologickú liečbu. Pre TASR to potvrdil riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník.



"Zatiaľ lekári výpovede nestiahli. Očakávam, že sa to udeje niekedy popoludní, skôr podvečer. Tak, ako sa celá záležitosť vyvíja, všetci budú čakať na to, či sa v parlamente schváli zákon alebo nie," uviedol Šarník.



Ak by nedošlo k stiahnutiu výpovedí lekárov, majú podľa jeho slov pripravený krízový plán. "Bude platiť tak či tak od štvrtka, lebo keby došlo k stiahnutiu výpovedí o 18.00 či 19.00 h, tak my nebudeme vedieť zareagovať tak, aby sme od štvrtka išli úplne v štandardnom plnohodnotnom režime. Ideme režimom poskytovania iba neodkladnej zdravotnej starostlivosti," vysvetlil Šarník.



Nemocnica bude podľa neho v piatok (2. 12.) informovať o tom, v akom režime bude fungovať budúci týždeň.