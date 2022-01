Nemocnica v Prešove chce zmodernizovať angiograf

Prešov 27. januára (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove chce zmodernizovať súčasný angiograf a zabezpečiť nový. V uplynulých dňoch totiž došlo k poruche prístroja a pacientov ošetrovali vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach.



Angiograf, zobrazovací prístroj pri diagnostike ochorení cievneho systému, bol v prešovskom kardiocentre inštalovaný v roku 2007. "Až do súčasnosti predstavuje jediný angiograf na našom pracovisku s možnosťou vykonávania koronárnej angiografie. Dňa 11. januára 2022 došlo k jeho závažnej poruche," uviedol pre TASR riaditeľ FNsP J. A. Reimana v Prešove Ľubomír Šarník.



Ako ďalej povedal, 12. januára bolo dočasne pozastavené vykonávanie selektívnej koronarografie a 24-hodinového poskytovania intervenčnej liečby pre akútny koronárny syndróm až do vyriešenia technického problému angiografu. Prístroj sa podľa riaditeľa podarilo technikom opraviť a od štvrtka je na ňom obnovený intervenčný program.



Nemocnica podľa jeho slov plánuje v marci alebo apríli tohto roka zmodernizovať súčasný angiograf. Zriadenie sály s novým prístrojom nemocnica predpokladá koncom tohto alebo začiatkom roka 2023. Momentálne prebieha verejné obstarávanie.



Podľa Šarníka do stredy (26. 1.) vypomáhal prešovskej nemocnici v súvislosti s pokazeným prístrojom VÚSCH v Košiciach. "Prešovskému kardiocentru sme vyšli v ústrety a dohodli sme spoluprácu. Angiograf je totiž kľúčovým a nenahraditeľným prístrojom pre pacientov s akútnymi stavmi s infarktom myokardu alebo hroziacim infarktom," povedal generálny riaditeľ VÚSCH Štefan Lukačín.



Moderná liečba infarktu myokardu spočíva predovšetkým v perkutánnej koronárnej angioplastike (PKI), čo je naliehavé spriechodnenie upchatej srdcovej tepny katétrovou technikou. Zákrok vo VÚSCH vykonávajú už do 30 minút od prijatia pacienta.