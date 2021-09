Nemocnica v Prešove pokutu od ÚVO rešpektuje

Prešov 28. septembra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove rešpektuje rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o udelení pokuty takmer 90.000 eur za chýbajúcu súťaž na upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby rešpektuje. Zlyhanie vysvetľuje objektívnymi dôvodmi a zároveň poukazuje na pravidlá verejných obstarávaní. TASR reakciu poskytol riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník.



Tvrdí, že povinnosti uložené zákonom o verejnom obstarávaní nie je v silách verejných obstarávateľov reálne dodržať. "Keďže právny predpis normuje popri vyššie spomenutých povinnostiach verejných obstarávateľov aj celý rad oprávnení záujemcov a uchádzačov vo verejných obstarávaniach," skonštatoval Šarník. To má neraz spôsobovať neúmerné predlžovanie verejných obstarávaní. Nemocnica tiež podotkla, že vzhľadom na odvolanie neúspešného dodávateľa bola nútená čakať na definitívne rozhodnutie ÚVO. Pokutu tak zaplatí aj za toto obdobie.



Šarník ozrejmil, že k neuzavretiu zmluvy o upratovaní v priestoroch nemocnice s vtedajším dodávateľom viedla nové vedenie v druhej polovici roka 2020 analýza o nevýhodnosti dovtedajšej ani plánovanej spolupráce. Nemocnica preto ďalšiu zmluvu neuzatvorila, súťaž zrušila a realizovala upratovanie vlastnými pracovníkmi. "Vzhľadom na to, že sa neúspešný dodávateľ proti tomuto rozhodnutiu odvolal, FNsP Prešov, viazaná zákonnými lehotami, bola nútená čakať na definitívne rozhodnutie ÚVO," vysvetlil s tým, že úrad vo februári 2021 rozhodnutie nemocnice o zrušení súťaže označil za správne. Doplnil, že za obdobie piatich mesiacov, od kedy si nemocnica upratuje sama, sa náklady znížili o 305.000 eur.



ÚVO po preskúmaní 316 faktúr vystavených za poskytovanie upratovacích služieb v období od 2. januára 2019 do 1. apríla 2021 preukázal, že nemocnica porušila zákon o verejnom obstarávaní. "Zákazky na poskytnutie služby zadala spoločnostiam, ktoré sú uvedené v rozhodnutí úradu, bez použitia postupov, ktoré stanovuje zákon," uviedol v rozhodnutí s tým, že takýto postup mal vplyv na výsledok verejného obstarávania.