Nemocnica v Rimavskej Sobote je ocenená ako najlepšia vo Svete zdravia

Rimavská Sobota 2. februára (TASR) – Rimavskosobotská nemocnica sa stala najlepšou spomedzi nemocníc siete Svet zdravia (SZ) za rok 2018. Spoločnosť ju koncom minulého roka ocenila počas svojho podujatia Liga výnimočných. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka siete SZ Jana Fedáková s tým, že titul najlepšia nemocnica získal jej personál najmä za náročnú prácu počas budovania urgentného príjmu.



„Na projekte sa prierezovo podieľala celá nemocnica. Cez deň i po nociach pomáhal snáď každý, aby sme vytvorili samostatný priestor, ktorý spĺňa všetky najprísnejšie kritériá predpísané rezortom zdravotníctva. Keď po dvoch mesiacoch prišli na kontrolu z ministerstva a zdravotných poisťovní, na nových urgentných príjmoch ešte zaschýnali steny,“ uviedol riaditeľ nemocnice Richard Hrubý.



Dôvodom na vybudovanie urgentu bolo podľa Fedákovej zaradenie nemocnice do pevnej siete všeobecných nemocníc, v ktorých majú byť vytvorené urgentné príjmy prvého typu. „Pri pavilónovom type nemocnice však bolo náročné nájsť vhodný priestor, ktorý by bol vstupnou bránou pre pacienta a vymyslieť jeho logistiku. Nemocnica to navyše musela zvládnuť v krátkom čase a s obmedzenými zdrojmi,“ podotkla.



Nové pracovisko, ktoré funguje od leta minulého roka, sa nachádza na prízemí pavilónu C, v budove interného oddelenia. Ponúka dva oddelené vstupy – pre mobilných pacientov, ktorí na pracovisko prídu sami, a bezbariérový vstup pre pacientov privezených záchrannou zdravotnou službou.



Zázemie urgentného príjmu poskytuje štyri expektačné elektricky polohovateľné lôžka s monitorovacím systémom vitálnych funkcií a infúznymi pumpami. Nový urgentný príjem nahradil doterajšie ambulancie ústavnej pohotovostnej služby na jednotlivých oddeleniach nemocnice. Akútni pacienti sa tak podľa Fedákovej už nemiešajú s hospitalizovanými a pacient so zdravotným problémom prichádza vždy na jedno miesto.