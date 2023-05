Nemocnica v Revúcej chce pre pôrodnicu výnimku, vznikla petícia

Revúca 3. mája (TASR) - Nemocnica s poliklinikou v Revúcej žiada zachovanie pôrodnice, od Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR chcú dostať výnimku. Petíciu za zachovanie nemocnice v jej doterajšom rozsahu podpísalo takmer 9500 ľudí, petičné hárky odovzdali štátnemu tajomníkovi MZ Michalovi Palkovičovi počas stredajšieho rokovania v Revúcej.



Pred revúckou nemocnicou sa popoludní zišlo niekoľko desiatok ľudí. Zástupcovia samospráv z okresu Revúca na rokovanie so štátnym tajomníkom MZ priniesli i hárky z petičnej akcie, v rámci ktorej žiadajú zachovanie nemocnice v celom jej doterajšom rozsahu poskytovaných zdravotníckych činností. "Odovzdali sme celkovo 9470 podpisov," priblížil primátor Revúcej Július Buchta.



Vedenie nemocnice, zástupcovia samospráv i Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) rokovali so štátnym tajomníkom rezortu zdravotníctva viac ako dve hodiny. "Išlo najmä o to, aby sme zabezpečili nemocnicu ako neoddeliteľnú súčasť tohto regiónu, aby nedošlo k jej zániku, poprípade k obmedzovaniu poskytovania zdravotnej starostlivosti. To sme prisľúbili s tým, že sme sa zaviazali, že na najbližšom stretnutí budeme vedieť zodpovedať otázky, ktoré sme dostali," priblížil Palkovič. Ako dodal, ďalšie stretnutie by sa malo konať so zástupcami všetkých samosprávnych krajov na prelome mája a júna.



Riaditeľka nemocnice v Revúcej Janette Hrbálová označila rokovanie za konštruktívne. Pre pôrodnicu či pediatricko-neonatologické oddelenie chcú v rámci kategorizácie siete nemocníc získať výnimku a oddelenia zachovať. Obávajú sa, že zrušenie pôrodnice a pediatrie bude v budúcnosti viesť k zániku ďalších oddelení. "Po určitom čase nemocnica pôjde dole vodou, nebudeme vedieť vychovať žiadneho špecialistu, nebude tu jednodňová chirurgia. Nedostaneme tu žiadneho lekára, nemocnica nebude atraktívna, aby niekto prišiel," dodala Hrbálová.



O zrušení pôrodnice v Revúcej informoval rezort zdravotníctva začiatkom apríla. Zaniknúť od nového roka majú v rámci optimalizácie siete nemocníc aj ďalšie pôrodnice, kde sa ročne narodí menej ako 400 detí. Ide o pôrodnice v Snine, Kráľovskom Chlmci, Myjave a Partizánskom. Pacientky z Revúcej majú prijímať nemocnice v Rožňave a Rimavskej Sobote. Podľa MZ je hlavným cieľom zabezpečiť bezpečnosť matiek i novorodencov. "Poskytovaná zdravotná starostlivosť v nemocnici musí byť na takej úrovni, aby bola naozaj zabezpečená profesionálmi," skonštatoval Palkovič.



Podľa predsedu BBSK Ondreja Luntera dal Palkovič na rokovaní prísľub, že o budúcnosti revúckej nemocnice sa ešte bude diskutovať. "Ak aj na základe dobrých a odborných argumentov ministerstvo hovorí, že tu máme nedostatok pôrodov a je to aj zdravotne riskantné, tak naša obava je, že potom môžu padnúť aj ďalšie oddelenia," uviedol Lunter.