Nemocnica v Revúcej pozastavila operácie na chirurgickom oddelení

Revúca 31. októbra (TASR) – Nemocnica s poliklinikou v Revúcej pozastavila ústavnú pohotovostnú službu, ošetrovanie všetkých akútnych úrazov aj plánované operácie chirurgického oddelenia. Na oficiálnej stránke mesta revuca.sk o tom informovala jej riaditeľka Janette Hrbálová.



„Žiadame občanov, aby s akútnym úrazom smerovali na urgent do najbližšej nemocnice, ktorá poskytuje akútnu zdravotnú starostlivosť. To je Rimavská Sobota, Rožňava a Brezno,“ konkretizovala riaditeľka s tým, že v prípade vážnejšieho úrazu majú ľudia volať na tiesňovú linku 112.



Dodala, že chirurgická a traumatologická ambulancia nemocnice funguje ďalej v normálnom režime v pondelok až piatok od 7.00 do 15.30 h.