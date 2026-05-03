Nemocnica v Revúcej prechádza obnovou
Autor TASR
Revúca 3. mája (TASR) - Nemocnica s poliklinikou v Revúcej v súčasnosti prechádza výraznou obnovou. Vďaka plánu obnovy v areáli rekonštruujú viaceré objekty, s ďalším rozsiahlym projektom plánujú začať počas leta. Nemocnica by chcela zriadiť aj vlastný urgentný príjem, o povolenie požiadala i Ministerstvo zdravotníctva SR. Rezort tvrdí, že sa žiadosťou zaoberá a analyzuje dostupné dáta.
Stavebný ruch v revúckej nemocnici sa začal ešte koncom tohtoročnej zimy. Nemocnica získala na dva projekty z plánu obnovy približne 3,75 milióna eur. Jeden počíta s rekonštrukciou budovy pri hlavnom vstupe, v objekte vznikne nové oddelenie pre dlhodobo chorých s 28 lôžkami. Druhý projekt spočíva vo vytvorení 42 lôžok následnej zdravotnej starostlivosti, v hlavnej budove vďaka nemu rekonštruujú viaceré oddelenia, chodby, vyšetrovne i administratívne a kuchynské priestory. Ďalšie približne tri milióny eur z európskych zdrojov nemocnica získala na vytvorenie regionálneho centra integrovanej starostlivosti, ktoré počíta s rekonštrukciou a úpravou dvoch existujúcich budov v areáli.
„V jednej budove budú pod jednou strechou všeobecní lekári, v druhej vznikne recepcia pre všetkých pacientov, kde sa bude objednávať. Plánujeme aj nový digitálny röntgen, mamografiu, aby ženy nemuseli dochádzať do miest,“ priblížila riaditeľka nemocnice Janette Hrbálová s tým, že vďaka projektu pribudnú nové priestory pre laboratóriá i rôzne ambulancie.
Nemocnica v Revúcej by chcela zriadiť aj nový urgentný príjem. Podľa slov riaditeľky pacientom aj v súčasnosti poskytujú akútnu zdravotnú starostlivosť, no nie sú formálne zaradení do siete akútnych nemocníc. „V skutočnosti poskytujeme presne tú istú zdravotnú starostlivosť ako v akútnych nemocniciach s tým, že ony majú urgenty, vybavenie i samostatný personál,“ skonštatovala Hrbálová.
Zámer zriadenia urgentu nemocnica obhajuje najmä zvýšením dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov regiónu, keďže v súčasnosti sú pacienti pri náhlych a život ohrozujúcich stavoch odkázaní na neprimerane dlhé dojazdové časy k urgentným príjmom v susedných okresoch. Okrem toho by sa zvýšil aj komfort pacientov, ktorí sú pri akútnych stavoch ošetrovaní len na príjmovej ambulancii, prípadne priamo na lôžkových oddeleniach.
Nemocnica podľa riaditeľky v minulosti so svojou žiadosťou opakovane oslovovala rezort zdravotníctva, odpovede sa dočkali až nedávno. Podporu pri snahe zriadiť urgentný príjem nemocnici vyslovil aj Banskobystrický samosprávny kraj či mestské zastupiteľstvo v Revúcej. „Ministerstvo zdravotníctva SR žiadosť Nemocnice s poliklinikou Revúca eviduje, zaoberá sa ňou a analyzuje dostupné dáta,“ uviedol pre TASR komunikačný odbor ministerstva s tým, že prevádzkovanie urgentného príjmu je podmienené splnením presne definovaných požiadaviek na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie.
Nový urgentný príjem by nemocnica chcela zriadiť v priestoroch bývalého oddelenia dlhodobo chorých, ktoré sa vďaka projektu z plánu obnovy presunie do novej budovy. V nemocnici, ktorá je už dnes s 260 pracovníkmi najväčším zamestnávateľom v Revúcej, by vďaka urgentu mohli vzniknúť aj nové pracovné miesta. „Na jednu službu potrebujeme päť lekárov, päť sestier a päť nižších zdravotníckych pracovníkov,“ doplnila Hrbálová.
