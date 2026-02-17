< sekcia Regióny
Nemocnica v Revúcej začína s rozsiahlou rekonštrukciou hlavnej budovy
Revúcka nemocnica v tomto období začína s realizáciou projektu vytvorenia 42 lôžok následnej zdravotnej starostlivosti, ktorý je financovaný z plánu obnovy.
Autor TASR
Revúca 17. februára (TASR) - Nemocnica s poliklinikou v Revúcej začína s rozsiahlou rekonštrukciou hlavnej budovy. Modernizácia za vyše dva milióny si vyžiadala i dočasné presťahovanie viacerých oddelení. Nemocnica o tom informovala na svojej webovej stránke.
Revúcka nemocnica v tomto období začína s realizáciou projektu vytvorenia 42 lôžok následnej zdravotnej starostlivosti, ktorý je financovaný z plánu obnovy. V rámci projektu sa počíta s rekonštrukciou priestorov izieb nových lôžok, obnovou chodieb a sociálnych zariadení na dotknutých oddeleniach či modernizáciou vyšetrovní, administratívnych a kuchynských priestorov. „Naším cieľom je vytvoriť moderné, dôstojné a bezpečné prostredie pre pacientov, ktorí potrebujú následnú zdravotnú starostlivosť,“ poznamenala nemocnica.
V súvislosti so stavebnými prácami došlo v nemocnici k dočasnému presťahovaniu niektorých oddelení. Detské a novorodenecké oddelenie, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, chirurgické oddelenie a oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny boli presťahované do bloku bývalého oddelenia pre dlhodobo chorých.
„Interné oddelenie ostáva na prvom poschodí hlavnej lôžkovej časti, oddelenie pre dlhodobo chorých bolo dočasne premiestnené do priestorov interného oddelenia. Prosíme pacientov a návštevníkov nemocnice o trpezlivosť a zvýšenú pozornosť pri orientácii v nemocnici,“ uviedla nemocnica.
Revúcka nemocnica v súčasnosti z plánu obnovy realizuje aj rekonštrukciu budovy pri hlavnom vstupe, približne za 1,75 milióna eur tam vznikne nové oddelenie pre dlhodobo chorých s 28 lôžkami. Začiatkom roka nemocnica vyhlásila verejné obstarávanie aj na projekt vytvorenia regionálneho centra integrovanej starostlivosti, ktorý počíta s rekonštrukciou a úpravou dvoch existujúcich budov v areáli.
Revúcka nemocnica v tomto období začína s realizáciou projektu vytvorenia 42 lôžok následnej zdravotnej starostlivosti, ktorý je financovaný z plánu obnovy. V rámci projektu sa počíta s rekonštrukciou priestorov izieb nových lôžok, obnovou chodieb a sociálnych zariadení na dotknutých oddeleniach či modernizáciou vyšetrovní, administratívnych a kuchynských priestorov. „Naším cieľom je vytvoriť moderné, dôstojné a bezpečné prostredie pre pacientov, ktorí potrebujú následnú zdravotnú starostlivosť,“ poznamenala nemocnica.
V súvislosti so stavebnými prácami došlo v nemocnici k dočasnému presťahovaniu niektorých oddelení. Detské a novorodenecké oddelenie, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, chirurgické oddelenie a oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny boli presťahované do bloku bývalého oddelenia pre dlhodobo chorých.
„Interné oddelenie ostáva na prvom poschodí hlavnej lôžkovej časti, oddelenie pre dlhodobo chorých bolo dočasne premiestnené do priestorov interného oddelenia. Prosíme pacientov a návštevníkov nemocnice o trpezlivosť a zvýšenú pozornosť pri orientácii v nemocnici,“ uviedla nemocnica.
Revúcka nemocnica v súčasnosti z plánu obnovy realizuje aj rekonštrukciu budovy pri hlavnom vstupe, približne za 1,75 milióna eur tam vznikne nové oddelenie pre dlhodobo chorých s 28 lôžkami. Začiatkom roka nemocnica vyhlásila verejné obstarávanie aj na projekt vytvorenia regionálneho centra integrovanej starostlivosti, ktorý počíta s rekonštrukciou a úpravou dvoch existujúcich budov v areáli.