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Nemocnica v Rožňave potrebuje darcov všetkých krvných skupín

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Podľa Národnej transfúznej služby (NTS) SR môžu pravidelní darcovia darovať krv až do veku 70 rokov, ak sú v dobrom zdravotnom stave.

Autor TASR
Rožňava 9. novembra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou v Rožňave potrebuje darcov všetkých krvných skupín. Ako informovala na sociálnej sieti, pomôcť doplniť zásoby krvi pre pacientov pozýva zdravých ľudí od 18 do 65 rokov, ktorí vážia minimálne 50 kilogramov.

Nemocnica uviedla, že pred odberom je dôležité, aby sa človek cítil dobre a nebol krátko po ochorení, antibiotickej liečbe, operácii alebo inom zákroku. „Ak podmienky spĺňate, prosíme, príďte darovať krv do nášho darcovského centra,“ dodala s tým, že termín je možné rezervovať aj online.

Podľa Národnej transfúznej služby (NTS) SR môžu pravidelní darcovia darovať krv až do veku 70 rokov, ak sú v dobrom zdravotnom stave. Vo veku nad 65 rokov je potrebný písomný súhlas všeobecného lekára. Muži môžu darovať krv štyrikrát za rok (každé dva mesiace), ženy trikrát za rok (každé tri mesiace). Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk.
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