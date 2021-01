Nemocnica v Rožňave začala očkovať proti COVID-19 určené skupiny ľudí

Rožňava 18. januára (TASR) – Nemocnica Svet zdravia Rožňava začala od pondelka očkovať proti ochoreniu COVID-19 určené skupiny ľudí, ktorí sa prihlásia cez národný portál na voľné kapacity v rámci dňa. Informovala o tom komunikačná špecialistka siete Svet zdravia Jana Fedáková s tým, že ide o konkrétne definované zdravotnícke pozície v zmysle národnej očkovacej stratégie.



„Očkovanie sa dnes začalo, vakcinačné centrum je v prevádzke od 9.00 h. Na dnešný deň sa zaregistrovalo 300 záujemcov. Pred vakcináciou však nemocnica kontroluje, či daný záujemca spadá do určenej skupiny. Ten predkladá buď potvrdenie zo zamestnania, alebo podpisuje čestné prehlásenie,“ konkretizovala Fedáková pre TASR.



Doplnila, že očkovanie v rožňavskej nemocnici sa koná vo vakcinačnom centre v poliklinike pre dospelých na nultom poschodí. „Pripravená je jedna ambulancia, v rámci ktorej sa bude očkovať na dvoch miestach, s celkovou dennou kapacitou v počiatočnej fáze približne 300 ľudí. Vakcinačné centrum je v prevádzke od 9.00 do 15.30 h, obedňajšia prestávka je v čase od 12.00 do 12.45 h,“ zakončila Fedáková.