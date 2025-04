V Ružomberku podpísali zmluvu na výstavbu onkologického centra

Bratislava 8. apríla (TASR) - Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok podpísala zmluvu na výstavbu onkologického centra. Práce ju budú stáť viac ako 24,7 milióna eur bez DPH, ktorá sa k sume pripočíta. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú nemocnica zverejnila v centrálnom registri.



Zákazku od nemocnice získala spoločnosť AVA-stav z Galanty. Okrem prác musí pripraviť aj dokumentáciu pre získanie stavebného povolenia či dodať technologické zariadenia. Musí tiež vykonať dozor.



Dokumentáciu pre stavebné povolenie by mala spoločnosť odovzdať do 90 dní od začiatku účinnosti zmluvy. Do účinnosti dokument vstúpil 5. apríla. Po vydaní stavebného povolenia by práce mali trvať maximálne 450 dní.