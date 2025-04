Nemocnica v Ružomberku podpísala zmluvu na nový pľúcny pavilón

Bratislava/Ružomberok 14. apríla (TASR) - Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok podpísala zmluvu na nový pľúcny pavilón. Práce ju budú stáť takmer 1,6 milióna eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú nemocnica zverejnila v centrálnom registri.



Zákazku od zariadenia získala spoločnosť Marpet. Práce by mala dokončiť do šiestich mesiacov od prebratia staveniska. „Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo sa bude vykonávané počas plnej prevádzky a chodu zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) objednávateľa,“ uvádza sa v dokumente.