Nemocnica v Šaci bude cez sviatky fungovať v obmedzenom režime

Košice 20. decembra (TASR) - Nemocnica v košickej Šaci bude počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov fungovať v obmedzenom režime. Zatvorené budú niektoré kliniky, oddelenia a ambulancie. Upravená prevádzka potrvá od piatka (22. 12.) do 2. januára 2024. Obmedzený režim zdravotníckeho zariadenia sa nevzťahuje na urgentný príjem. TASR o tom informovala Eva Peterová, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, pod ktorú táto nemocnica patrí.



"V predvianočnom čase sa snažíme z nemocnice prepustiť všetkých pacientov, ktorých zdravotný stav to dovoľuje, aby mohli sviatky prežiť doma so svojimi blízkymi. Záver roka je zároveň príležitosťou, aby si oddýchli aj naši zamestnanci pracujúci na oddeleniach s nepretržitou prevádzkou," uviedol riaditeľ šačianskej nemocnice Pavol Rusnák s tým, že akútna zdravotná starostlivosť bude pre pacientov zabezpečená aj počas sviatočných dní.



V piatok dôjde k zatvoreniu časti Chirurgickej kliniky, oddelenia dlhodobo chorých, Kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny - ortopedické oddelenie, Kliniky liečebnej rehabilitácie, Ušno-nosovo-krčného oddelenia a Očného oddelenia. Mimo prevádzky bude tiež Diagnostické centrum, Hematologicko-transfúziologické oddelenie v priestoroch polikliniky a odborné ambulancie na Žriedlovej ulici v Košiciach. Všetky uvedené pracoviská obnovia svoju prevádzku 2. januára budúceho roka.



Čo sa týka recepcie zdravotníckeho zariadenia, tá bude počas vianočných sviatkov pracovať v skrátenom pracovnom režime. V období od soboty (23. 12.) do utorka (26. 12.) a od 30. do 31. januára bude k dispozícii v čase od 7.00 do 15.00 h, a počas Nového roka (1. 1.) od 8.00 do 16.00 h.



Podrobné informácie o prevádzke a zastupovaní jednotlivých ambulancií sú zverejnené na webovej stránke zdravotníckeho zariadenia.