Nemocnica v Šaci spustila triedenie pacientov v stane pred areálom

Košice 15. apríla (TASR) - Zdravotníci Nemocnice Košice-Šaca budú v súvislosti s výskytom nového koronavírusu v krajine od stredy triediť pacientov v stane pred areálom nemocnice. Triedenie, tzv. triáž pacientov, vykonávajú zamestnanci nemocnice a študenti medicíny, ktorí pôsobia v nemocnici ako dobrovoľníci. Informovala o tom Martina Pavliková, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, ktorá nemocnicu spravuje.



V uplynulých dňoch zriadila nemocnica pred areálom stany, od stredy prebieha triáž v jednom z nich. Stany sú zariadené potrebným materiálno-technickým vybavením a pripravené pre pacientov, ktorí prídu do nemocnice. Vedenie nemocnice oslovilo s prosbou o pomoc aj políciu pri manažovaní dopravy pred areálom nemocnice.



"Vysunutie triáže do stanov pred areálom nášho zdravotníckeho zariadenia si vyžiadalo viacero zmien, ktoré sa dotknú tak pacientov, ako aj zamestnancov nemocnice. Autom bude vstup do areálu umožnený len imobilným pacientom a pacientom v bezprostrednom ohrození života, ktorí pôjdu na urgentný príjem," priblížil riaditeľ nemocnice Ján Slávik. Dodal, že všetkým ostatným pacientom a klientom bude umožnené parkovanie na vonkajšom parkovisku pred areálom nemocnice.



Nemocnica v Šaci od stredy sprístupnila aj ďalší stan pred areálom, ktorý je určený na testovanie pacientov na ochorenie COVID-19. "V našom zdravotníckom zariadení budú testovaní iba indikovaní pacienti, čiže pacienti s výmenným lístkom od obvodného lekára. Komerčné testovanie v našej nemocnici momentálne nie je možné," konštatoval Slávik.



Testovanie bude prebiehať aj formou tzv. drive through, pacienti budú usmernení políciou. Testovať sa bude v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 12.00 h.