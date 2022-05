Nemocnica v Šaci zrušila reprofilizované covid oddelenia

Košice 10. mája (TASR) – V nemocnici v košickej Šaci v uplynulých dňoch zrušili reprofilizované oddelenia vyhradené pre pacientov s ochorením COVID-19.



„Zrušením reprofilizovaných lôžok v Nemocnici AGEL Košice-Šaca boli v zdravotníckom zariadení vytvorené izolačné izby, ktoré sa nachádzajú na jednotlivých klinikách a oddeleniach. V prípade výskytu COVID-19 pozitívneho pacienta si hospitalizáciu zabezpečí každé oddelenie v rámci vlastnej kliniky, oddelenia,“ uviedol v utorok riaditeľ nemocnice Pavol Rusnák.



Pred vstupom do areálu zdravotníckeho zariadenia je aj naďalej v prevádzke mobilné odberné miesto, záujemcovia sa tam môžu objednať online. K dispozícii je aktuálne pondelok až piatok od 7.30 do 9.30 h. Návštevné hodiny v nemocnici sú vyčlenené za plnenia stanovených podmienok každý deň od 14.00 do 16.00 h.



Celkovo v roku 2021 v nemocnici v Šaci hospitalizovali 15.359 ľudí, z toho 355 s diagnózou nového koronavírusu, informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.