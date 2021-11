Nemocnica v Skalici je rozdelená na červenú a zelenú zónu

Skalica 30. novembra (TASR) - Krízový štáb Fakultnej nemocnice AGEL Skalica prijal ďalšie opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



Nemocnica pristúpila k zónovaniu. "U pacientov s predpokladanou alebo potvrdenou pozitivitou na ochorenie COVID-19 je smerovanie odlišné ako u nesuspektného alebo negatívneho. Pacient s COVID-19 alebo suspektný na infekciu SARS-CoV-2 je smerovaný do červenej zóny, ktorá má samostatný vchod. Z dôvodu mimoriadnej vyťaženosti mobilnej odberovej jednotky pri patológii nemocnica pripravuje obnovenie antigénových odberov v budove hniezda záchrany," uviedla Pavliková.



Keď lekár v červenej zóne posúdi zdravotný stav suspektnej osoby a vylúči riziko infekcie novým koronavírusom, môže pacient vstúpiť do zelenej tzv. bezpečnej zóny nemocnice.



Monoklonálne protilátky (MAb) sú podávané v nemocnici na základe indikácie lekára. "Pacientov prosíme, aby o indikáciu podania žiadali svojich obvodných lekárov, indikácia liečby monoklonálnymi protilátkami spadá do kompetencie všeobecného lekára," upresnil námestník pre liečebno-preventívnu liečbu Daniel Vidovič.



Počas piatka a víkendu (26. - 28. 11.) bolo prijatých 13 pacientov s novým koronavírusom. "Stav väčšiny pacientov je už pri prijatí mimoriadne vážny a komplikuje ho niekoľko faktorov, medzi ktorými dominuje absencia očkovania a pneumónia. Pridružené sú zväčša ďalšie ochorenia ako cukrovka, obezita, onkologické alebo iné závažné systémové ochorenia," informovala Pavliková.



Aktuálne je na reprofilizovaných lôžkach 23 pacientov s koronavírusovou infekciou. "Z toho 14 neočkovaných a štyria pacienti s umelou pľúcnou ventiláciou (UPV) sú hospitalizovaní na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Plánované je rozšírenie kapacity expektačných lôžok v urgentnom príjme. Pozitivita PCR testov je v priemere 35,5 percenta. Mimo pracovný proces je pre nový koronavírus 26 zamestnancov, z toho traja sú v karanténe a 23 je chorých," uviedla hovorkyňa nemocnice.



Návštevy na lôžkových oddeleniach sú v nemocnici naďalej zakázané s výnimkou otcov počas pôrodu a kňazov v terminálnych štádiách ochorenia. Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácia vyšetruje len akútne a pooperačné stavy, objednávanie pacientov cez rezervačný systém nemocnice je zastavené.