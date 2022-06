Nemocnica v Skalici musí pre personálnu situáciu urobiť zmeny

Skalica 30. júna (TASR) - Fakultná nemocnica Agel Skalica aktuálne bojuje s nedostatkom kvalifikovaného personálu. Napriek dlhodobej enormnej snahe vedenia nemocnice je práve závažná personálna situácia dôvodom, prečo nemocnica pristupuje od 1. júla k zmene fungovania otorinolaryngológie (ORL). Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



"V súvislosti s nedostatkom kvalifikovaných odborníkov sa mení režim fungovania ORL. Urobili sme všetko, čo je v našich silách, napriek snahe s platnosťou od 1. júla sme nútení pozastaviť činnosť ORL oddelenia, ORL jednodňovej starostlivosti a ORL ústavnej pohotovosti. V činnosti bez zmeny pokračuje ORL ambulancia," uviedol námestník riaditeľa pre liečebnú starostlivosť Daniel Vidovič.



Pre pacientov, ktorí potrebujú služby ORL oddelenia, ORL jednodňovej starostlivosti a ORL ústavnej pohotovosti, to znamená, že sa musia dočasne obrátiť na iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.



"Tento stav nás mrzí, musíme sa však riadiť platnou legislatívou. Zohnať kvalifikovaných odborníkov v tejto oblasti je momentálne extrémne ťažké, o to viac, že máme dovolenkové obdobie. Nemocnica aj naďalej robí všetky potrebné kroky, aby činnosť uvedených pracovísk ORL mohla byť v nemocnici obnovená, o čom včas bude informovaná odborná verejnosť aj pacienti," doplnil Vidovič.