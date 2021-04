Nemocnica v Skalici zaznamenala výrazný pokles pacientov s COVID-19

Skalica 12. apríla (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) Skalica zaznamenali oproti minulému týždňu zlepšenie situácie. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Agel SK Martina Pavliková.



"Aktuálne poskytujeme zdravotnú starostlivosť 21 pacientom s novým koronavírusom, traja sú vo vážnom stave a potrebujú pomoc umelej pľúcnej ventilácie. Môžem skonštatovať citeľné zlepšenie pandemickej situácie. Verím, že je to prvý krok k postupnému návratu do normálneho režimu aj v nemocniciach," uviedol riaditeľ nemocnice Jakub Rybár.



Nemocnica má aktuálne troch zamestnancov pozitívnych na nový koronavírus a piati sú v preventívnej karanténe. "Aj PCR testy potvrdili pozitívny trend. V uplynulom týždni sme vykonali 575 testov, pozitivita sa zlepšila z minulotýždňových 31 percent na hranicu 21 percent," doplnil riaditeľ.



Ako doplnil, na druhej strane pribúda pacientov, ktorí už nie sú pozitívni na nový koronavírus, ale majú stále vážne a aj dlhší čas trvajúce zdravotné ťažkosti. "To sa ukazuje ako nový fenomén. S týmto faktom sa budú musieť vyrovnať asi všetky zdravotnícke zariadenia," informoval Rybár.



Nemocnica za uplynulý týždeň zaočkovala 1130 ľudí vrátane výjazdovej skupiny, ktorá sa aktuálne zameriava na vakcináciu druhou dávkou pre seniorcentrá a domovy dôchodcov. Na tento týždeň je naplánovaná vakcinácia ďalších 250 seniorov druhou dávkou a približne 60 seniorov prvou dávkou.



Napriek zlepšenej situácii je potrebné v nemocnici stále dodržiavať protiepidemické opatrenia, nosiť vo vnútorných priestoroch respirátor FFP2 a nie sú povolené ani návštevy hospitalizovaných pacientov.