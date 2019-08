Nemocnica v Snine navrhuje zriadiť urgentný príjem prvého typu

Podľa riaditeľa nemocnice je zriadenie urgentného príjmu prvého typu predpokladom, aby si sninská nemocnica zachovala rozsah zdravotnej starostlivosti i po začatí procesu stratifikácie nemocníc.

Snina 2. augusta (TASR) - Nemocnica Snina navrhuje zaradiť svoje zariadenie do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú pohotovostnú službu na urgentnom príjme prvého typu. Návrhom pripomienkovala nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. TASR o tom informoval konateľ nemocnice Andrej Kulan.



Podľa jeho názoru je zriadenie urgentného príjmu prvého typu predpokladom, aby si sninská nemocnica zachovala rozsah zdravotnej starostlivosti i po začatí procesu stratifikácie nemocníc. O prevádzkovanie urgentného príjmu sa nemocnica podľa jeho slov snaží dlhodobo.



Vo svojich pripomienkach nemocnica argumentovala najmä svojráznosťou geografických podmienok Sninského okresu a ťažkou dostupnosťou predovšetkým v zimnom období. "Od najbližšieho okresného mesta Snina sú obce tejto doliny (Ubliansko-Uličská dolina – pozn. TASR) vzdialené 48 kilometrov, vzdialenosť do ďalšieho zdravotníckeho zariadenia v Humennom je od mesta Snina 25 km. Vzhľadom na veľkú členitosť spomínaného územia nie je možné, aby obyvatelia z takto vzdialených obcí mali zabezpečenú adekvátnu zdravotnú starostlivosť v prípade akútnej potreby. Pre obyvateľov obcí nášho regiónu by bolo najbližšie zdravotnícke zariadenie vo vzdialenosti približne 73 km. Z uvedených dôvodov nie je možné poskytnúť zdravotnú starostlivosť obyvateľom tohto regiónu v časom horizonte do pol hodiny, ani do jednej hodiny. V zimnom období, keďže cesty v okolí vodnej nádrže Starina sa chemicky neošetrujú, tento čas môže presiahnuť aj jeden a pol hodiny," uvádza nemocnica v texte odôvodnenia pripomienkovania.



Zdravotnícke zariadenie tiež upozorňuje na skutočnosť, že je zároveň koncovou nemocnicou pri Schengenskej hranici. Poskytuje tak akútnu zdravotnú starostlivosť aj cudzincom a migrantom.



"Nemocnica Snina poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť na 175 lôžkach v odbornostiach anestéziológia a intenzívna medicína, vnútorné lekárstvo, chirurgia, traumatológia, gynekológia a pôrodníctvo, pediatria a neonatológia, špecializovanú ambulantnú starostlivosť, disponuje komplexnými spoločnými vyšetrovacími a liečebnými zložkami. V odbore neurológia poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť a stacionár," uvádza nemocnica na margo odbornosti. Za rok 2018 v nej bolo podľa Kulanových slov hospitalizovaných viac ako 6000 pacientov.



"Na zriadenie urgentného príjmu prvého typu je Nemocnica Snina pripravená po stránke priestorovej, materiálno–technickej, ako aj personálnej," uzavrela nemocnica svoje odôvodnenie.



Ako Kulan uviedol, pripomienkou s podobným obsahom podporilo snahu nemocnice aj mesto Snina, ako 100-percentný vlastník nemocnice a Združenie miest a obcí – Sninský región.