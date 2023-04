Snina 13. apríla (TASR) - Nemocnica v Snine nesúhlasí so zrušením pôrodnice. Argumentuje tým, že by to sťažilo zdravotnú dostupnosť, keďže región okresu Snina je špecifický svojimi geografickými danosťami.



"Absolútne nesúhlasíme s rozhodnutím neudeliť Nemocnici Snina, s. r. o., zo strany Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pôrodnícky doplnkový program II. úrovne. Aj keď nespĺňame predpísaný počet pôrodov, ktorý sa, mimochodom, viackrát menil a znižoval, pôrodnica je v nemocnici od jej vzniku pred 60 rokmi. Oddelenie je plne zabezpečené po stránke personálnej, odbornej aj materiálno-technickej a je okrem rodičiek z nášho regiónu vyhľadávané aj rodičkami z iných regiónov vďaka kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti," uviedol pre TASR konateľ spoločnosti Andrej Kulan.



Región okresu Snina je podľa jeho slov jednak okrajový prihraničný región, kde je možná len "jednosmerná" zdravotná starostlivosť - smer Snina, respektíve až Humenné. Rovnako členitosť regiónu s Národným parkom Poloniny, vodnou nádržou Starina, Uličskou a Ublianskou dolinou robí dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov regiónu značne sťaženú.



"V prípade, ak by najbližšia pôrodnica pre obyvateľov regiónu bola dostupná až v nemocnici v Humennom, viac ako polovica obcí regiónu nebude mať dostupnú akútnu zdravotnú starostlivosť do zákonom garantovaných 45 minút, okrajové obce aj viac ako 60 minút, a to hovoríme o ideálnych poveternostných podmienkach. V zime, ktorá v regióne trvá dlhšie, a pri charaktere ciest, kde je zakázaný chemický posyp, sa tieto dojazdové časy ešte predĺžia," vysvetlil Kulan.



Ako doplnil, opakovane upozorňovali MZ SR na riziká, ktoré jeho rozhodnutie prinesie nielen pre rodičky. "Treba si uvedomiť, že ide priamo o ohrozenie zdravia alebo života rodičiek, respektíve novorodencov. Rozhodnutie, samozrejme, bude mať dosah aj na budúci rozvoj mesta, regiónu a demografiu," zdôraznil Kulan.



"Opakovane argumentujeme smerom na MZ SR aj iné inštitúcie o nutnosti zachovania zdravotnej starostlivosti v regióne v rozsahu ako doteraz. Z vyššie uvedených dôvodov opatrenia ako napríklad posilnenie staníc rýchlej zdravotnej pomoci alebo rýchlej lekárskej pomoci nevyriešia vzniknutý problém," dodal Kulan.



Rezort zdravotníctva o zrušení pôrodnice v Snine informoval začiatkom apríla. Zaniknúť od nového roka majú v rámci optimalizácie siete nemocníc aj ďalšie pôrodnice, kde sa ročne narodí menej ako 400 detí. Ide o pôrodnice v Revúcej, Kráľovskom Chlmci, Myjave a Partizánskom. Pacientky zo Sniny a okolia majú prijímať nemocnice v Humennom, Vranove nad Topľou a Michalovciach.