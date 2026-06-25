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Nemocnica v Snine rozšírila vybavenie, možná je magnetická rezonancia
Získanie magnetickej rezonancie by podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) bolo zásadným krokom pre rozvoj mestskej nemocnice.
Autor TASR
Snina 25. júna (TASR) - V Nemocnici v Snine vo štvrtok oficiálne uviedli do prevádzky nové prístroje obstarané z Plánu obnovy a odolnosti SR. Nemocnica získala 338.250 eur na nový ultrazvukový prístroj a C-rameno. Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) pri tejto príležitosti uviedol, že nemocnici by mala v budúcnosti pribudnúť aj magnetická rezonancia.
„Chcem ministra zdravotníctva požiadať, aby urobil všetko pre to, aby sa do tejto nemocnice dostal aj prístroj, ktorý keď tu príde, tak tejto nemocnici už nebude chýbať nič,“ povedal. Zdôraznil, že investície zabezpečia kvalitnú zdravotnú starostlivosť priamo v regióne, čo je podľa neho kľúčové aj pre zabránenie odlivu ľudí.
Konateľ nemocnice Andrej Kulan doplnil, že projekt magnetickej rezonancie je rozpracovaný. Nemocnica podľa neho konzultuje výber vhodného prístroja s odborníkmi na túto vyšetrovaciu metódu. „Konzultujeme, aký prístroj by bol najvhodnejší pre celý región. Čo sa týka priestorového a personálneho zabezpečenia, máme ho v podstate ukončené,“ uviedol. Ako dodal, až po odborných konzultáciách bude možné určiť konkrétny typ prístroja.
Získanie magnetickej rezonancie by podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) bolo zásadným krokom pre rozvoj mestskej nemocnice. Upozornil však, že ide o investíciu presahujúcu jeden milión eur. „Treba pracovať na tom, aby sme našli spôsob, ako sem dostať investície,“ uviedol. Doplnil, že hoci štát má obmedzené možnosti priamej kapitálovej investície do mestských nemocníc, riešenia vrátane kombinácie úverov a dotácií sa dajú nájsť. Vyžadujú si však proaktívny prístup zriaďovateľa.
Vláda SR na stredajšom (24. 6.) výjazdovom rokovaní zároveň schválila, že do regiónov Sniny a Medzilaboriec pôjde spolu 200.000 eur na podporu zdravotníctva. Pre nemocnicu v Snine je určených 50.000 eur na nákup gastroskopu a kolonoskopu, ďalších 150.000 eur má smerovať do Medzilaboriec na prístrojové vybavenie zdravotnej starostlivosti. „Táto celá investícia, prvá aj druhá, je úžasnou investíciou pre všetkých pacientov, nielen zo sninského regiónu, ale aj z humenského a medzilaborského regiónu,“ uviedol Kulan.
Budúcnosť zdravotníctva v regiónoch je podľa štátneho tajomníka Ministerstva vnútra (MV) SR Michala Kaliňáka založená nielen na dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ale aj na dobrej obslužnosti územia. Sninu preto podľa neho nemožno z pohľadu Humenného či Medzilaboriec vnímať ako konkurenta, ale ako prirodzené centrum pre spádovú oblasť takmer 100.000 ľudí. „Všetko nemôže byť v každom kúte, ale všetko môže byť dostupné v každom regióne,“ uviedol Kaliňák. Ako dodal, aj pri nastavovaní nových eurofondov od roku 2028 bude dôležité hľadať riešenia, ktoré zabezpečia kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť tak, aby ľudia nemuseli za bežnou návštevou lekára či prevenciou cestovať mimo regiónu.
„Chcem ministra zdravotníctva požiadať, aby urobil všetko pre to, aby sa do tejto nemocnice dostal aj prístroj, ktorý keď tu príde, tak tejto nemocnici už nebude chýbať nič,“ povedal. Zdôraznil, že investície zabezpečia kvalitnú zdravotnú starostlivosť priamo v regióne, čo je podľa neho kľúčové aj pre zabránenie odlivu ľudí.
Konateľ nemocnice Andrej Kulan doplnil, že projekt magnetickej rezonancie je rozpracovaný. Nemocnica podľa neho konzultuje výber vhodného prístroja s odborníkmi na túto vyšetrovaciu metódu. „Konzultujeme, aký prístroj by bol najvhodnejší pre celý región. Čo sa týka priestorového a personálneho zabezpečenia, máme ho v podstate ukončené,“ uviedol. Ako dodal, až po odborných konzultáciách bude možné určiť konkrétny typ prístroja.
Získanie magnetickej rezonancie by podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) bolo zásadným krokom pre rozvoj mestskej nemocnice. Upozornil však, že ide o investíciu presahujúcu jeden milión eur. „Treba pracovať na tom, aby sme našli spôsob, ako sem dostať investície,“ uviedol. Doplnil, že hoci štát má obmedzené možnosti priamej kapitálovej investície do mestských nemocníc, riešenia vrátane kombinácie úverov a dotácií sa dajú nájsť. Vyžadujú si však proaktívny prístup zriaďovateľa.
Vláda SR na stredajšom (24. 6.) výjazdovom rokovaní zároveň schválila, že do regiónov Sniny a Medzilaboriec pôjde spolu 200.000 eur na podporu zdravotníctva. Pre nemocnicu v Snine je určených 50.000 eur na nákup gastroskopu a kolonoskopu, ďalších 150.000 eur má smerovať do Medzilaboriec na prístrojové vybavenie zdravotnej starostlivosti. „Táto celá investícia, prvá aj druhá, je úžasnou investíciou pre všetkých pacientov, nielen zo sninského regiónu, ale aj z humenského a medzilaborského regiónu,“ uviedol Kulan.
Budúcnosť zdravotníctva v regiónoch je podľa štátneho tajomníka Ministerstva vnútra (MV) SR Michala Kaliňáka založená nielen na dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ale aj na dobrej obslužnosti územia. Sninu preto podľa neho nemožno z pohľadu Humenného či Medzilaboriec vnímať ako konkurenta, ale ako prirodzené centrum pre spádovú oblasť takmer 100.000 ľudí. „Všetko nemôže byť v každom kúte, ale všetko môže byť dostupné v každom regióne,“ uviedol Kaliňák. Ako dodal, aj pri nastavovaní nových eurofondov od roku 2028 bude dôležité hľadať riešenia, ktoré zabezpečia kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť tak, aby ľudia nemuseli za bežnou návštevou lekára či prevenciou cestovať mimo regiónu.