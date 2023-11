Nemocnica v Spišskej N. Vsi začala verejné obstarávanie na prístavbu

Spišská Nová Ves 15. novembra (TASR) - Nemocnica Spišská Nová Ves tento týždeň spustila verejné obstarávanie na projekt dostavby a rekonštrukcie. Záujemcovia na generálneho zhotoviteľa stavby majú 60 dní na predkladanie ponúk. Informovala o tom PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová s tým, že predpokladaný termín na uzatvorenie zmluvy so zhotoviteľom je prvý štvrťrok 2024 tak, ako je nastavený míľnik z plánu obnovy a odolnosti. Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje 33,6 milióna eur.



"V súlade so zmluvou o prostriedkoch mechanizmu sme povinnosť 100 percent návratnosti zdrojov z plánu obnovy preniesli na generálneho zhotoviteľa diela. Rovnako sme stanovili aj termín dodania diela na 30. júna 2026 tak, ako je stanovené v míľniku v Operačnej dohode medzi SR a Európskou komisiou," uviedla Krejčíová.



Dodala, že medzi najväčšie riziká patrí proces verejného obstarávania a administrácia vzťahu s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR. Upozornila, že nemocnica si splnila svoju časť harmonogramu - projektovú fázu v termíne tak, ako ho predložila rezortu zdravotníctva pri podpise zmluvy. Túto časť financovala zo združených prostriedkov prevádzkovateľa nemocnice a Košického samosprávneho kraja. Rovnako projekt disponuje právoplatným stavebným povolením.



"Klinický program novej dostavby nemocnice má obsahovať tri podlažia a dostavané nulté podlažie. V dostavbe bude umiestnené gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, novorodenecká jednotka intenzívnej starostlivosti, oddelenie anestézie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, operačné sály a centrálna sterilizácia," objasnila Krejčíová.



V nemocnici tak má vzniknúť 121 nových a 34 zrekonštruovaných lôžok. Prístavba novej časti sa nezaobíde bez rekonštrukcie súčasne využívanej budovy. Do budúcna nemocnica pracuje s predpokladom rozšírenia operatívy a potrebou pokrytia väčšej spádovej oblasti pre chirurgické odbory. "Výstavba a rekonštrukcia bude v súlade s reformou optimalizácie siete nemocníc. V súvislosti s vybudovaním nových operačných sál preto plánuje rozšíriť operatívu aj v ortopedickej oblasti," uzavrela Krejčíová.