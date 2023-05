Nemocnica v Spišskej Novej Vsi ešte nepodpísala dotáciu z plánu obnovy

Spišská Nová Ves 29. mája (TASR) - Nemocnica v Spišskej Novej Vsi stále nepodpísala zmluvu na dotáciu z plánu obnovy. Pre TASR to v pondelok potvrdil Tomáš Kráľ, hovorca siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare, ktorá nemocnicu prevádzkuje.



Zmluva sa týka projektu rekonštrukcie a dostavby spišskonovoveského zdravotníckeho zariadenia. "O podmienkach zmluvy sa stále rokuje s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR a úradom vlády," uviedol Kráľ.



MZ zaradilo nemocnicu v Spišskej Novej Vsi medzi osem slovenských nemocníc, kam majú ísť peniaze z európskeho plánu obnovy. Zmluvy na čerpanie peňazí už rezort podpísal so siedmimi z nich.



V areáli spišskonovoveskej nemocnice by mal do konca roka 2025 pribudnúť nový trojpodlažný pavilón s kapacitou 80 lôžok, rátajú tam okrem iného s umiestnením gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, priblížil v marci Košický samosprávny kraj (KSK). Projekt má spolufinancovať, výška dotácie by mala byť na úrovni 40 miliónov eur. Pavilón majú do prevádzky uviesť najneskôr v lete roku 2026.