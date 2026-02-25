< sekcia Regióny
Nemocnica v Trebišove je už aj skríningovým mamografickým pracoviskom
Skríningová mamografia je určená ženám vo veku 45 až 74 rokov.
Autor TASR
Trebišov 25. februára (TASR) - Mamografické pracovisko trebišovskej nemocnice sa od januára tohto roka zaradilo medzi certifikované skríningové pracoviská Ministerstva zdravotníctva SR. TASR o tom informovala PR špecialistka siete Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová.
„Pevne verím, že status certifikovaného pracoviska zvýši záujem žien o preventívne vyšetrenia a ešte viac posilní dostupnosť mamografickej starostlivosti v našom regióne,“ uviedol riaditeľ nemocnice Marián Haviernik.
Denne na mamografickom pracovisku v trebišovskej nemocnici vyšetria desiatky žien, ročne približne 3000. „V prípade zvýšeného záujmu je pracovisko personálne aj technicky pripravené flexibilne navýšiť svoju kapacitu o ďalšie tisícky vyšetrení za rok, a to bez významného predĺženia čakacích lehôt,“ dodala Krejčíová s tým, že čakacie doby na vyšetrenie sú momentálne od desať dní.
Podľa primára rádiologického oddelenia Juraja Semana má preventívny skríning kľúčový význam najmä preto, že umožňuje zachytiť nádorové ochorenie prsníka v štádiu, keď je liečba najúčinnejšia a šance na úplné uzdravenie sú výrazne vyššie. „Pravidelné vyšetrenia tak predstavujú jeden z najdôležitejších nástrojov, ako dlhodobo znižovať úmrtnosť na rakovinu prsníka v našom regióne,“ povedal.
Skríningová mamografia je určená ženám vo veku 45 až 74 rokov, ktoré nemajú príznaky ochorenia, a to s cieľom odhaliť rakovinu prsníka v štádiu, keď je liečba najúčinnejšia a prognóza terapie výrazne priaznivejšia. Preventívne vyšetrenie je hradené zo zdravotného poistenia a prebieha výhradne v certifikovaných skríningových pracoviskách.
