Nemocnica v Trebišove pripravuje oddelenie paliatívnej starostlivosti
Autor TASR
Trebišov 29. decembra (TASR) - V trebišovskej nemocnici vznikne nové oddelenie paliatívnej medicíny. Zriadené bude vďaka financovaniu z plánu obnovy a odolnosti vo výške takmer 1,26 milióna eur s DPH. Oddelenie s 20 lôžkami by malo začať fungovať na jar 2026. Ako TASR informoval hovorca Penta Hospitals SK Tomáš Kráľ, nové oddelenie má reagovať na rastúci počet pacientov, ktorí po liečbe potrebujú kontinuálnu, odbornú a citlivú podporu.
Práce na rekonštrukcii sa začali po odovzdaní staveniska v októbri. V súčasnosti prebiehajú elektroinštalácie a montáž technológií. Výstavba prebieha v nevyužívaných priestoroch na druhom poschodí nemocnice. Hotové budú prevažne dvojlôžkové izby s vlastným sociálnym zázemím a prístupom na balkón. Súčasťou oddelenia bude aj vyšetrovňa, miestnosť pre personál a ďalšie technické zázemie.
„Uvedomujeme si, že potreba paliatívnej starostlivosti každým rokom rastie a jej význam je nesmierny, no napriek tomu zostáva na Slovensku stále výrazne poddimenzovaná. V regióne dolného Zemplína taktiež dlhodobo pozorujeme rastúcu potrebu po tomto type zdravotnej starostlivosti. Incidencia onkologických ochorení stúpa pre špecifickosť regiónu a my vnímame, koľko pacientov a rodín potrebuje odbornú, citlivú a dostupnú pomoc,“ uviedol generálny riaditeľ siete Penta Hospitals Slovensko Radoslav Čuha.
Nemocnica ročne očakáva hospitalizáciu približne 300 pacientov. V súčasnosti poskytujú paliatívnu starostlivosť len čiastočne na oddelení dlhodobo chorých, ktoré však nie je primárne určené pre tento typ pacientov. „V rámci regionálneho klastra na Zemplíne dostávajú pacienti kvalitnú onkologickú liečbu, no po jej ukončení sa neraz ‚strácali‘ v systéme - práve v období, keď potrebujú najviac podpory, sprevádzania a ľudského prístupu. Vybudovaním paliatívneho oddelenia im chceme poskytnúť možnosť liečby a starostlivosti, ktorá im prinesie úľavu, pokoj a pocit, že na to nie sú sami,“ povedal riaditeľ nemocnice Marián Haviernik.
Paliatívna lôžková starostlivosť predstavuje starostlivosť o pacientov s chronickými, nevyliečiteľnými a zároveň pokročilými a aktívne postupujúcimi ochoreniami s časovo obmedzeným prežívaním. Táto forma zdravotnej starostlivosti smeruje k zlepšeniu kvality života, k zmierneniu utrpenia a bolesti pacientov v ich najťažšom období. Rovnako zahŕňa aj podporu a pomoc ako samotným pacientom, tak aj ich rodinám pri riešení súvisiacich psychických, sociálnych a duchovných problémov. „Ide o významný prínos nielen pre okres Trebišov, ale aj pre širší región, ktorý získa dostupnú, odbornú a najmä ľudskú starostlivosť pre pacientov a ich rodiny v najťažších životných situáciách,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
